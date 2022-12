Neues Ärztehaus und Wohnungen am Verdener Bahnhof

Von: Markus Wienken

Schleppdächer als Blickfang: An der Ecke Bergstraße/Georgstraße wird ein Ärztehaus mit Wohnungen im Dachgeschoss gebaut. © HellmersP2 Architektur und Projekte/Bremen

Verden – Moderner Baukörper, Schleppdächer, mehr Grün und Fotovoltaik auf dem Dach, so stellen sich die Planer den komplexen Neubau eines Ärzte- und Wohnhauses am Verdener Bahnhof, an der Ecke Bergstraße/Georgstraße vor. „Die Lösung ist gut, eine absolute Aufwertung des Bahnhofquartiers“, so der Kommentar von Lars Brennecke (CDU). Der Ausschuss für Stadtentwicklung gab dem Vorhaben in seiner Sitzung am Mittwochabend seine Zustimmung. Cirka neun Millionen Euro hat Investor Frank Erichs für den Bau eingeplant.

Projekt für neun Millionen Euro am Verdener Bahnhof

Der alte Komplex an der Bergstraße wird abgerissen. © Markus Wienken

Auf der einen Seite die Bahngleise, auf der anderen Seite die schmale Bergstraße, die Fläche für den Neubau ist deutlich begrenzt. Wohnen, Gewerbe und Parken an der Ecke geregelt unter einen Hut zu bekommen, eine Herausforderung. Im ersten Anlauf, vor knapp einem Jahr, hatte der Ausschuss an den damaligen Plänen den Rotstift angesetzt und deutliche Nachbesserungen eingefordert. Nachfolgend haben sich Planungsbüro und Bauherr, die GFG Verwaltungs-GmbH aus Oyten, noch mal zusammengesetzt und neu gedacht. Zunächst einmal wird abgerissen, kommt der gesamte Komplex des ehemaligen Sabatier-Kunsthauses weg. Der Neubau steht schon auf dem Reißbrett. Drei Stockwerke, darauf und integriert ein sogenanntes Schleppdach, durchaus ein Blickfang, der die Ecke an den Gleisen prägen dürfte. Was unter den gestaffelten Dächern sowie den einzelnen Etagen ins Haus kommt, ist ebenfalls schon angedacht. Ebenerdig und darüber, so die Pläne, ziehen Arztpraxen ein. Genügend Fläche für Eingangsbereich, Wartezimmer und Behandlungsräume bieten die einzelnen Etagen. Im Dachgeschoss wird Raum für vier kleine Wohnungen geschaffen.

Fotovoltaik auf dem Dach des Ärztehauses am Verdener Bahnhof

Anders als in den ersten Entwürfen rückt der gesamte Komplex von der Bergstraße ab. „Klappt auch deshalb, weil das Gebäude etwas kleiner als ursprünglich gedacht ausfällt“, so Stephanie Thies, die seitens der Stadt die Pläne im Ausschuss vorstellte. Bleibt so mehr Platz für einzelne Bäume und Grün auf dem Gelände, aber auch für parkende Autos. Statt einer Tiefgarage bringen die Planer oberirdisch 80 Autos auf der Fläche unter. Auch deshalb möglich, weil das Gebäude im rückwärtigen Bereich, an den Bahngleisen, auf Stelzen steht, die Autos in die Nischen fahren können. Fotovoltaik auf dem Dach, Pflanzen und ein kleiner Garten, damit erfüllte der Bauherr weitere Wünsche des städtischen Bebauungsplans.

So weit alles geregelt, bleibt das Nadelöhr an der Ecke Bergstraße/Georgstraße, wo der Verkehr über eine Ein- und Ausfahrt auf das Grundstück zu den Praxen und Wohnungen muss. Möglich wäre auch, die Autos über eine zweite Ausfahrt auf die Bergstraße – gegen die jetzige Einbahnstraße – in die Georgstraße oder Bahnhofstraße fahren zu lassen. „Da muss noch an einer schlüssigen Lösung gearbeitet werden“, so Rasmus Grobe (Grüne). „Die Bergstraße lässt vom Platz her wenig zu, wir bleiben im Gespräch, finden eine sinnvolle Regelung“, so Carsten Hauschild (SPD).

Mögliche Fertigstellung des Projektes am Verdener Bahnhof in 2025

Investor Frank Ehrichs kann mit dem jüngsten Beschluss gut leben. „Für uns ist die Entscheidung zunächst ein Signal, dass eine weitere Hürde bei der Umsetzung des Projektes genommen ist“, zeigte er sich zufrieden. Geht alles seinen Gang, rechnet Ehrichs mit Baubeginn Anfang des Jahres 2024, mögliche Fertigstellung und Einzug der ersten Praxen könnte, nach etwa eineinhalb Jahren Bauzeit, 2025 sein. „Alles ohne Gewähr, weil derzeit niemand weiß, wie sich Markt und Lieferketten entwickeln“, so der Investor.

Auf dem Gelände an der Bergstraße herrscht, unabhängig von den Bauplänen, derzeit reger Betrieb. Der Landkreis nutzt das Gebäude als Übergangswohnheim für Geflüchtete und Migranten. Da sieht sich Ehrichs im Wort. „Bei der Umsetzung unserer Pläne müssen wir in enger Absprache mit den Behörden Zusagen einhalten und das werden wir auch“, versicherte er im Gespräch mit unserer Zeitung.