Schlechte Noten für Verdener Öffis

Von: Heinrich Kracke

Teilen

Echtes Aprilwetter mit Regen, Wind und Sonnenschein, und sie strömen dennoch: Besucher in der Verdener Innenstadt. © Kracke

Passanten haben der Verdener Innenstadt Schulnoten gegeben. Die Themen Bus und Bahn sowie das Freizeitangebot liegen unter dem bundesweiten Schnitt.

Verden – Die Gesamtnote ist das eine. Traumhaft bewerten Passanten die Verdener Innenstadt. Aber dann fallen sie eben doch ins Auge. Die relativ schlechten Zensuren für den Bereich Freizeit- und Kulturangebote und vor allem die Mobilität mit Bus und Bahn. Beides deutlich schlechter als der bundesweite Durchschnitt. Mit dem überraschenden Ergebnis will sich der Ausschuss für Stadtentwicklung in seiner Sitzung am heutigen Mittwoch um 17.30 Uhr im Ratssaal des Rathauses befassen. Ferner soll das Mobilitätskonzept der Stadt vorgestellt werden.

Während die Gesamtattraktivität einen Einser-Wert erhält, genau genommen eine 1,8, sie schneidet deutlich besser ab als in den beiden zurückliegenden Befragungen des Kölner IFH-Instituts in den Jahren 2016 und 2020, trotz der Traumnoten stehen vor allem die Öffis in der Kritik. Mit einer Note von 3,8 liegt Verden nicht nur erheblich unter dem Wert von vor zwei Jahren, damals schien mit einer 2,0 die Welt noch in Ordnung, sie liegt inzwischen auch unter dem deutschlandweiten Durchschnitt, der mit einer 2,6 daher kommt.

Die Ursachen für diesen Absturz in der Meinung lösen Rätselraten aus. „Der Bahnhof ist akzeptabel fußläufig erreichbar, das Busnetz mit Haltestellen am Nordertor, der Zollstraße und beispielsweise der Oberen Straße ist engmaschig“, stellt der städtische Wirtschaftsförderer Fabian Fortmann fest. Weshalb es zu dieser schlechten Bewertung gekommen sei, erschließe sich nicht auf den ersten Blick. „Das werden wir genauer ergründen, und dann darauf reagieren.“

Allerdings hat sich ersten Erkenntnissen zufolge die Zusammensetzung der Befragten verändert. 401 Passanten gaben den IFH-Teams an zwei Tagen im Herbst vergangenen Jahres einen Einblick in ihre Gefühlswelt in Sachen Innenstadt. „Diesmal lag die Quote der Verdener Einwohner, die befragt wurden, bei rund 75 Prozent, in früheren Runden noch bei 50 Prozent“, so Fortmann. Klartext: Es sind überproportional viele Menschen zu Wort gekommen, die bereits auf Erfahrungen in Bus und Bahn bauen können – und offenbar eher enttäuscht reagierten. Dass sie dieses Alternative ernsthaft geprüft haben, darauf deutet auch ein zweiter Wert hin. Die Autofreundlichkeit erreicht mit einer 2,7 gerade noch den bundesweiten Wert, in früheren Erhebungen schlugen eine 1,9 und 2,2 zu Buche.

Auch eine nächste Bewertung fällt aus dem Rahmen und dürfte dem hohen Anteil Verdener Einwohner geschuldet sein, die an der Umfrage teilnahmen. Die Freizeit- und Kulturangebote werden mit einer 3,0 bewertet, darüber hinaus die touristische Attraktivität und die Sehenswürdigkeiten mit einer 2,6. Ob Lugenstein, ob Dom, ob Fischerviertel, ob eine der uralten weiteren Fassaden, ob gut 1000 Meter Fußgängerzone – viel davon ist offenbar bei den befragten Passanten nicht angekommen. „Ein typisches Phänomen, sobald Einwohner um ihre Einschätzung gebeten werden. Ihnen fallen diese Fotomotive nicht mehr auf“, sagt der städtische Wirtschaftsförderer.

Eine Einschätzung, die sich mit früheren Äußerungen von Angelika Revermann aus dem Stadtmarketing deckt. Würden ausschließlich Besucher Verdens befragt, sie kämen zu ganz anderen Schlüssen. Revermann: „Normalerweise sind die Gäste schon einige Zeit in der Stadt unterwegs gewesen, ehe sie vielleicht die Tourist-Information im Rathaus ansteuern. Ihre erste Frage dann oft: Wie viele Einwohner hat Verden?“ 28 000. „Oh, ich dachte, es wären mehr.“

Schmeichelhaft indes weiterhin die Antwort auf eine der wesentlichen Fragen in der IFH-Erhebung. 52 Prozent der Passanten gaben an, sie würden einen Besuch der Verdener Innenstadt weiterempfehlen. Andere Städte von ähnlicher Größe kommen im Schnitt auf lediglich 26 Prozent. Allerdings stand Verden auch in diesem Punkt schon mal besser dar. Vor zwei Jahren lag der Wert bei bemerkenswerten 69 Prozent.