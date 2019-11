Schlechte Bewertung wegen zwei Minuten Arzt-Verspätung

Verden – Die Aller-Weser-Klinik wehrt sich. Zum Vorwurf einer unzureichenden Versorgung von Frühgeborenen hat das Krankenhaus gestern eine Stellungnahme veröffentlicht.

Zum Hintergrund: Nach den Ergebnissen der externen Qualitätssicherung durch das IQTiG (Institut für Qualität und Transparenz im Gesundheitswesen) soll bei mehr als 60 Krankenhäusern, darunter die Aller-Weser-Klinik in Verden, die Behandlungsqualität teils unzureichend sein.

Dazu stellt die Klinik fest, dass das IQTiG für die AWK in 2018 in lediglich einem einzigen Fall eine Auffälligkeit festgestellt habe und es aufgrund dieser zu der Bewertung „unzureichend“ gekommen sei. Das Krankenhaus Verden sei laut dem Bericht „auffällig“, weil bei einer Frühgeburt der Pädiater (Kinderarzt) nicht sofort zur Geburt vor Ort war. Es gehe im Grundsatz um die Pflicht der Anwesenheit eines Pädiaters bei der Geburt eines Frühgeborenen. Das Krankenhaus in Verden hatte nach Ansicht des IQTiG den entsprechenden Qualitätsindikator nicht erfüllt, da der Pädiater statt 60 Minuten nach Aufnahme der Mutter des Frühgeborenen erst nach 62 Minuten in der Klinik eintraf. Das IQTiG begründet seine Bewertung: „Die Anwesenheit eines Pädiaters bei Frühgeburten ist zwingend erforderlich.“

Das Krankenhaus Verden hat jährlich rund 650 Geburten und gilt nach der GBA-Richtlinie als Geburtsklinik. Das Krankenhaus darf daher – abgesehen von Notfällen – Schwangere ab der vollendeten 36. Schwangerschaftswoche ohne zu erwartende Komplikationen zur Geburt aufnehmen.

In der ausführlichen Stellungnahme des Krankenhauses heißt es, dass das IQTiG unberücksichtigt lasse, dass die Patientin als Notfall eingeliefert wurde und aus medizinischer Sicht nicht abweisbar war.

„Der AWK ist insoweit kein Qualitätsmangel anzulasten. Die Patientin wurde aufgrund der Entscheidung des Rettungsdienstes vor dem Hintergrund des akuten Verlaufs in die nächstgelegene Geburtshilfe (nämlich die AWK, Krankenhaus Verden) eingeliefert und dort mangels Verlegungsmöglichkeit als Notfall behandelt. Die Klinik ist eine Geburtsklinik der Versorgungsstufe IV. Sie hatte sich dementsprechend vorab als primär nicht behandlungsberechtigt für Frühgeburten vor der vollendeten 36. SSW ausgewiesen. Dennoch legt das IQTiG Qualitätsmaßstäbe für Kliniken der Versorgungsstufe III und höher an.“

Das Kind sei nach der Geburt in stabilem Allgemeinzustand in die Kinderklinik verlegt worden. „Die Behandlung im Krankenhaus Verden war erfolgreich.“

AWK-Geschäftsführerin Marianne Baehr: „Ich danke dem Behandlungsteam für die qualifizierte, sehr schnelle medizinische Behandlung von Mutter und Kind unter den gegebenen Umständen und bedaure die externe Einschätzung außerordentlich.“ Die AWK habe Schritte eingeleitet, die Bewertung durch das IQTiG einer rechtlichen Überprüfung zu unterziehen.