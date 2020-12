Schlange stehen bei der Post

Retoure im Paket statt Umtausch am Ladentresen / Der Online-Handel wächst

+ © wennhold Fast alle mit einem Paket unterm Arm: Kunden stehen Schlange bei der Post in der Fußgängerzone. © wennhold

Verden – „Gehen Sie zum Bahnhof, da ist es leer, ruft Regina Vahl einem Kunden zu, denn bei ihr in der Postfiliale im Netto-Markt an der Artilleriestraße geht gerade gar nichts mehr. Die Technik streikt. „Ich kann leider zurzeit nicht scannen.“ Wann das Problem behoben sein wird, weiß sie nicht. Es werden mehr, die sie woanders hinschicken muss. Alles Kunden, die ein Paket aufgeben wollen, denn hier fehlt der Platz, um auch einen Abholservice anbieten zu können. Dennoch ist vor allem an den Tagen vor Heiligabend deutlich mehr Betrieb gewesen als in den Jahren zuvor. „Ich dachte, ich kriege ‘ne Krise.“ Wegen Corona dürfe nur eine Person hinter dem Tresen des Tabakladens mit Postfiliale stehen. „Das war kaum noch zu bewältigen.“