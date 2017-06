Schlägerei vor Lokal in Verden

Verden - Wie die Polizei mitteilt, kam es in der Nacht zu Samstag zu einer Schlägerei in der Oberen Straße in Verden. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Vor einer Lokalität in der Oberen Straße soll es am Samstag in den Morgenstunden zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Ein 25-jähriger Verdener wurde dabei von bislang vier unbekannten Personen zunächst ins Gesicht geschlagen. Anschließend traten alle auf das am Boden liegende Opfer ein. Eine ärztliche Behandlung wurde vom Opfer abgelehnt. Täterhinweise nimmt die Polizei Verden unter Tel 04231-8060 entgegen.