Schild mit vielen Gesichtern

Verden - Ein Schild im Stadtwald am Heinrich-Schröder-Weg (früher Heideweg) erinnert jetzt an die Siedlung, die nach dem Zweiten Weltkrieg auf dem Gebiet des ehemaligen Pulvermagazins entstand.

26 Flüchtlingsfamilien fanden hier in Zeiten großer Wohnungsnot von 1946 bis 1965 zunächst eine Bleibe. Zur offiziellen Einweihung des Schildes mit Vertretern der Stadt Verden und Mitgliedern des Ortsrates Scharnhorst waren auch viele der damaligen „Kinder vom Heideweg“ gekommen.

Auf dem Gelände im Stadtwald befand sich um das Jahr 1900 zunächst das Pulvermagazin des Militärs mit drei Steinbaracken. 1914, 1936 und 1940 wurde es um zehn Stein- und zwei Holzbaracken erweitert. Obwohl die Gebäude kaum für Wohnzwecke geeignet waren, zogen hier aufgrund der großen Wohnungsnot nach Ende des Zweiten Weltkriegs Flüchtlinge ein. Anfangs gab es kaum Heizmöglichkeiten und keine sanitären Anlagen. Trinkwasser musste mit einer Handwasserpumpe gefördert werden. 1949 wurde ein zweiter Brunnen mit Pumpe errichtet. Insgesamt lebten schließlich 26 Familien mit circa 50 Kindern in der Siedlung. Die Kinder hatten einen langen Schulweg. Sie gingen in die 3,5 Kilometer entfernte Nicolaischule.

Die Bewohner richteten die Häuser nahezu in Eigenleistung her. Zur Selbstversorgung legten sie Gärten an und hielten Kleinvieh. 1946 eröffnete Otto Giebel in der Siedlung einen kleinen Lebensmittelladen. Hier gab es alles, was man zum Leben und Überleben brauchte. Im Jahre 1965 waren alle Familien weggezogen. Die Siedlungsgebäude wurden 1966 abgerissen und die Fläche anschließend wieder aufgeforstet.

+ Ein Schild im Stadtwald erinnert jetzt an die ehemalige Flüchtlingssiedlung am Heideweg.

Die Initiative, mit einem Schild an die Flüchtlingssiedlung zu erinnern, ging von Monika Lohmann und Gerhard Giebel, dem Sohn des Lebensmittelhändlers, aus. Wie auch die anderen ehemaligen Bewohner, die Jüngsten wurden um 1950 geboren, erinnern sie sich gern an ihre Kindheit im Stadtwald. Viele hatten sich jahrelang nicht gesehen, entsprechend groß war die Wiedersehensfreude. Schnell wurden die Erinnerungen an damals wieder lebendig. „Wir sind Gott dankbar, dass wir trotz der großen Hungers- und Wohnungsnot nach Kriegsende eine glückliche Kindheit im Stadtwald verleben durften. Daher freuen wir uns sehr über dieses Erinnerungsschild“, sagte Gerhard Giebel sichtlich bewegt.

Monika Lohmann erinnert sich noch gut daran, wie mühsam es war, das Wasser aus der Pumpe ins Haus zu schleppen. Mit dem Wasser musste man sparsam sein. „Erst haben die Kinder gebadet, dann die Eltern und schließlich wurde mit dem Wasser noch die Wäsche gewaschen“, erzählt sie.

Hans Konopatzki hat bis 1963 in der Siedlung gewohnt. Er denkt noch gern an die Streifzüge durch den Wald. Dieses sei die schönste Zeit seiner Kindheit gewesen, sagt er. Edeltraut Wenholt erkennt auf dem Erinnerungsschild ihren Vater neben seinem Goliath Dreirad. „Er hat bei Borgward in Bremen gearbeitet und mit diesem Auto immer seine Kollegen mitgenommen“, berichtet sie.

Es sei gut, sich an die Geschichte zu erinnern, daran, wie die Gesellschaft damals mit der Wohnungsnot umgegangen sei. Gerade in der heutigen Zeit sei dies ein wichtiger Fingerzeig, denn Zusammenhalt und Freundschaft machten das Leben wertvoll, so Bürgermeister Lutz Brockmann. ahk