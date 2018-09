Ela Diercks kümmert sich um Streuner im Verdener Gewerbegebiet

Verden - Langsam biegt Ela Diercks mit ihrem Auto auf den sandigen und unscheinbaren Weg ein. Wenige Sekunden später erblickt sie mehrere Katzenköpfe, die aus hohem Gras lugen. Die Tiere, die sich hier verstecken, sind überaus scheu, da es sich um verwilderte Katzen handelt, die bereits auf die Fütterung durch Ela Diercks warten. Wäre irgendein anderer Wagen um die Ecke gebogen, hätten die Tiere sofort das Weite gesucht.

„Sie wissen es immer schon, wenn ich komme. Einige sitzen vor dem Zaun, andere sind zu scheu und warten dahinter, bis ich wieder im Auto sitze. Oder sie kommen erst viel später“, berichtet Ela Diercks, die schon seit Jahren im Tierschutz aktiv ist. Sie ist Mitglied des Vereins Kitten in Not in Bremerhaven. Besondere Erfahrungen sammelte sie bereits während ihres Urlaubs in Spanien, wo sie sich um Katzen auf einer Bananenplantage kümmerte. Die alleinstehende Frau arbeitet Vollzeit und investiert einen Großteil ihrer Freizeit in die Pflege ihrer eigenen drei Katzen sowie der verwilderten Hauskatzen im Verdener Gewerbegebiet.

Dazu, wie sie die Streuner gefunden hat, erzählt sie: „Das war purer Zufall. Ich war mit meinem neuen Fahrrad unterwegs, bin ein bisschen herumgefahren, als ich auf sie gestoßen bin. Alle waren schrecklich ausgemergelt und sahen elend aus. Das konnte ich nicht einfach ignorieren.“ Zwölf Katzen entdeckte die Tierliebhaberin bereits am ersten Tag. Später kamen weitere hinzu, bis die Gruppe auf 24 Tiere angewachsen war.

+ Die Putzstunde in sicherer Entfernung.

Seit August vergangenen Jahres kümmert sich die 43-Jährige mittlerweile um die Katzengruppe. Sie vermutet, dass die Streuner entweder ausgesetzt wurden oder entlaufen sind. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Katzenfreundin sie fand, ernährten sich die hungrigen Katzen wohl von Müll und Essensresten, die sie fanden.

Über den Verein Kitten in Not erhalte sie alle Futter- oder sonstige Spenden. „Um die 300 Dosen Katzenfutter verputzen sie in einem Monat“, erklärt Ela Diercks. Um zu verhindern, dass die Katzen sich weiter vermehren, fing sie die Kater einzeln mit einer Lebendfalle ein und ließ sie, ebenfalls über den Verein, kastrieren. „Das ist nicht leicht, aus einer so großen Gruppe ein bestimmtes Tier zu fangen. Einmal saß ich 16 Stunden lang still im Auto, bis ich einen besonders scheuen Kater erwischt habe“, berichtet Ela Diercks lachend.

Da die Katzen verwildert sind, lassen sie sich nicht berühren. An Kuscheln sei gar nicht zu denken. Dementsprechend unzufrieden waren die Streuner, als es zu Ela Diercks nach Hause und anschließend zum Arzt ging. „Einen Kater habe ich ein halbes Jahr lang nicht gesehen, nachdem er kastriert war“, berichtet die Tierschützerin. Auch könnten die Tiere aufgrund ihrer Menschenscheu leider nie vermittelt werden. „Mittlerweile sind alle Kater der Gruppe kastriert“, erzählt sie stolz. Dank ihrer Konsequenz gelang es Ela Diercks, zu verhindern, dass die Katzenpopulation vor Ort noch weiter in die Höhe schoss.

Katzenfutter steht in Hütten bereit

Um die Lebensqualität der Streuner weiter zu verbessern, isolierte Ela Diercks gespendete Katzenhäuser und baute sie gut versteckt auf. Sieben Häuser sind es aktuell, bald werden zwei weitere dazukommen. Somit haben die Tiere im Winter einen Unterschlupf und müssen nicht frieren. „In den Hütten steht auch immer trockenes Katzenfutter bereit. Leider weiß ich nicht, ob das wirklich die Katzen fressen, deswegen würde ich eigentlich gerne eine Kamera aufhängen“, berichtet die Tierliebhaberin schmunzelnd. Wenn die Tiere krank werden, kümmert sich Ela Diercks darum, sie mithilfe der Falle, zum Arzt zu bringen. „Es sind ja alles meine Mizzies“, erklärt die Katzenfreundin mit liebevollem Blick auf ihre Schützlinge.

Auch wenn sie den Streunern keine individuellen Namen gibt, kann sie die Katzen anhand ihres Fells und ihrer Kopfform auseinanderhalten. „Außer die ganz schwarzen“, schränkt sie ein. Aber jede Katze habe auch ihre ganz eigenen Charakterzüge, anhand derer man sie unterscheiden könne. Ela Diercks deutet auf eine und erklärt: „Die da gerade kommt, ist sehr schüchtern, oder der da im Gras liegt schaut immer entweder genervt oder absolut nicht interessiert.“

Die Katzenfreundin lässt sich nicht einschüchtern von denen, die sie kritisieren, oder versuchen zu bremsen: „Viel zu viele schauen einfach weg und sonst tut doch keiner was“, erklärt sie ihre Motivation, den Streunern zu helfen. Auf ihrer Facebook Seite „Lucky miezmaumiau“ teilt sie regelmäßig Fotos und Videos von ihren Schützlingen für Interessierte.

lh