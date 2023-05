Verden: Umstrittene E-Ladesäule fliegt wieder raus

Von: Markus Wienken

Kurzes Gastspiel: die weiße Kiste im Eingangsbereich der Ostertorstraße vor der Kreissparkasse war auf viel Kritik gestoßen. © Wienken, Markus

Er löste eine Welle der Kritik aus: Der geplante Abstellplatz für Lastenräder in der Ostertorstraße Verden. Jetzt wurde die Ladebox wieder entfernt.

Verden – Das Urteil war vernichtend: zu groß, zu eckig und vor allem irgendwie im Weg. Ein Welle des Protestes hatte sich über die Ladestation für Lastenräder und das geplante Drumherum in der Ostertorstraße ergossen – und nun dafür gesorgt, dass das Exemplar, ohne ans Netz zu gehen, nach nur zwei Monaten wieder verschwunden ist, buchstäblich weggespült wurde. „Passt da so nicht hin“, gab denn auch Lisa Pischke, die als Klimamanagerin bei der Stadt das Projekt betreut, unumwunden zu. Also abgebaut! Und eingemottet?

Schon kurz nach Installation der weißen Kiste hatten sowohl Platzierung als auch Aussehen der Station, direkt vor der Kreissparkasse in der Ostertorstraße, für Ärger in der Kommunalpolitik gesorgt. Auch deshalb, weil der Aufbau der Technik sozusagen im vorauseilenden Gehorsam ablief, die Entscheidung aber noch nicht abgesegnet war. Gestritten wurde und wird vor allem, weil dem Bau der Fahrradstraße und der Abstellanlage die Parkplätze vor der Kreissparkasse zum Opfer fallen könnten.

Die endgültige Entscheidung darüber steht nach wie vor aus. „Und dann wird gebuddelt, stand die Anlage auf einmal, ohne Zustimmung, da. Zwei Parkplätze weg. Das ist gegen alle Absprachen, ganz schlechter Stil und nicht zu akzeptieren“, sparte Ratsherr Henning Wittboldt-Müller am Tag danach nicht mit Kritik. „So werden hinten herum Fakten geschaffen.“ Auch im Fachausschuss gab’s Gegenwind.

Da, wo die Ladesäule für die E-Lastenräder stand, kann in der Ostertorstraße wieder das Auto geparkt werden. © wienken

Es blieb nicht der einzige Protest, der sich gegen den „unglücklichen Standort“ erhob. Die Sparkasse als Anlieger und Nutznießer der Stellflächen fühlte sich übergangen. In einem Schreiben an die Stadt hatte das Geldinstitut heftig dagegen protestiert, das Dutzend an Parkplätzen entlang der Ostertorstraße umzuwidmen und stattdessen Flächen für Fahrradbügel, Lastenräder, Sitzbänke und zur Straßenbegrünung zu schaffen.

Rückmeldung bekam Klimamanagerin Lisa Pischke auch aus der Bevölkerung. Die „Kiste“, so war immer wieder zu vernehmen, passe da nicht hin. Selbst eingefleischte E-Lastenradler machten, bei aller Sympathie für die Energiequelle, anlässlich der Eröffnung des Stadtradelns keinerlei Hehl aus ihrer Meinung: „Sieht nicht schön aus. Da gibt’s bessere Plätze.“

Doch wohin mit dem eckigen Teil, wohin mit der „Kiste des Anstoßes“? Die Fläche mit Säule und Unterstand für E-Lastenrad in der Ostertorstraße ein paar Meter in Richtung Holzmarkt, außer Sichtweite, zu rücken, wäre zu einfach. Das Thema ist tabu, steht doch die Zukunft der Parkplätze in der Ostertorstraße noch immer in den Sternen. Also wird neu gedacht, fliegt die Kiste raus aus der Stadt. „In Hönisch, auf der anderen Allerseite, gibt’s Platz genug“, sagt Lisa Pischke. Und es fehlt eine Ladestation. Aus dem Plan könnte etwas werden. Die nicht genannten Umzugskosten zahlt die Stadt.

In Verdens Kernstadt bleibt’s damit bei den drei Standorten, an denen sich Lastenräder mit Strom versorgen können, am Parkhaus Nordertor, Bahnhof und beim Historischen Museum – Domherrenhaus. Staus seien nicht zu befürchten. Nach derzeitigem Stand sind 37 Lasten-Bikes, gefördert von der Stadt, im Umlauf. „Dafür reicht das Angebot an Säulen“, sagt Pischke. Wer sich nicht selbst mit Strom versorgen kann, hat dazu neben den drei Säulen in der Stadt an weiteren sieben „Tankstellen“ Gelegenheit.