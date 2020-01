Sanierung statt Pleite

Ostertorstraße: Unternehmer Carsten Flügge stellt Antrag auf Insolvenzverfahren

+ Im Erdgeschoss des Neubaus soll Gastronomie untergebracht werden.

Verden - Von Markus Wienken. Durchaus ambitioniert und mit vielen Ideen war Unternehmer Carsten Flügge an der Ostertorstraße in Verden in das Projekt eines Wohn- und Geschäftshaus gestartet. Bis zuletzt war er bemüht, im Erdgeschoss gehobene Gastronomie unterzubringen. Nun hat der Geschäftsmann und Inhaber der CF Investment GmbH, mit Sitz in Weyhe, Antrag auf Insolvenzverfahren gestellt. Die Geschäfte des Unternehmens führt bis auf Weiteres der Verdener Insolvenzverwalter Dr. Christian Willmer. „Vorrangige Aufgabe ist es, das Gebäude komplett fertigzustellen“, so Willmer im Gespräch mit unserer Zeitung.