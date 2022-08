Wegen Denkmalschutz: Bemalung des „Poseidon“ in Verden ist wieder weg

Von: Erika Wennhold

Alles wieder in Ordnung: Die Inhaber des Restaurants haben den Sandstein wieder freilegen lassen. © Erika Wennhold

Das Gebäude des griechischen Restaurants Poseidon steht unter Denkmalschutz. Ein aufgemaltes Steinmuster musste daher entfernt werden.

Verden – Nichts haben sie sich dabei gedacht, die Inhaber des griechischen Restaurants Poseidon in Verden wollten nur auf sich aufmerksam machen und dem Gebäude einen Touch geben, der das Flair ihrer Heimat widerspiegelt. So gut wie alles, was nicht Backstein war, bekam eine Bemalung, die aus dem Sandsteinsockel bildnerisch einen Sockel aus Findlingen machte, die Fensterbänke und die Türeinfassung bekamen ein ähnliches Motiv verpasst.

Den Inhabern Charalambos und Katerina Kalaitzidis gefiel das so. „Wir haben auch gar nicht gewusst, dass wir das nicht dürfen“, sagt Katerina, die im Innern des Restaurants auf Motive aus ihrer Heimat zeigt, die nicht übermalt werden mussten. Die beiden sind nicht die Einzigen, die sich eines Besseren belehren lassen mussten. Wer in der Fußgängerzone ein Geschäft eröffnet und an der Fassade für sich werben möchte, sollte sich zuvor über die Einstufung des Gebäudes informieren. Steht es unter Denkmalschutz, wie viele Häuser in der Großen Straße, dann darf am Gebäude nichts verändert werden, ohne die Untere Denkmalbehörde – die Stadt Verden – um Erlaubnis zu fragen.

Steht das Gebäude nicht unter Denkmalschutz, greift die Gestaltungssatzung aus dem Jahr 2014. Darin ist festgehalten, in welcher Größe der Geschäftsname über dem Schaufenster prangen darf oder, dass weniger als ein Fünftel des Schaufensters für die Werbung benutzt werden darf. Wer sich nicht daran hält, muss mit einer Aufforderung der Stadt Verden rechnen, dies zu ändern – meistens verfasst von Dagmar Boenig-Willert, Leiterin der Bauaufsicht und Denkmalpflege im Rathaus.

Ein Blickfang sollte das aufgemalte Steinmuster am Sandsteinsockel, den Fensterrahmen und der Türeinfassung sein. © Erika Wennhold

Die Fachfrau im Rathaus beschreibt das Gebäude aus dem Jahr um 1805 als Einzeldenkmal, das vom Sockel bis zum Dach und auch innen denkmalgeschützt ist. „Das Besondere an diesem Gebäude sind der Sockel und die Fensterbänke aus Sandstein.“ Besonders sei aber auch die Ziegelgliederung und, dass die Traufe des zweigeschossigen Baus zur Straße ausgerichtet ist. „Es ist noch der alte, originale Sandstein. Große Quadersteine, die zum Sockel aneinandergefügt wurden.“ Aus Sandstein sei auch das Risalit am Eingang und die Treppe. Das Gebäude gehöre zu einer Gruppe von Bürgerhäusern aus dem 16. bis 19. Jahrhundert, die das Straßenbild in Verdens Altstadt prägen.

Dass sie ihre auffällige Umgestaltung wieder rückgängig machen müssen, haben die Inhaber des Restaurants schnell eingesehen. Katerina Kalaitzidis: „Ich habe das doch nicht gewusst, und als die Aufforderung von der Stadt kam, sofort gehandelt. Jetzt möchte ich mich nur noch auf die Arbeit im Restaurant konzentrieren.“ Und das muss sie auch, denn um die Mittagszeit ist das Restaurant gut besetzt, in der Küche wird gewirbelt, Essen wird an die Tische getragen.

Äußerlich sieht das Gebäude nun wieder wie vorher aus, der Sandsteinsockel fällt vielleicht sogar noch etwas mehr ins Auge als vorher.

Das Motiv einer griechischen Landschaft an einem Anbau auf der Rückseite des Hauses war leicht wieder mit weißer Farbe zu überdecken, den Sandstein von der Farbe zu befreien, war schwieriger. Dagmar Boenig-Willert: „Zunächst hat eine Spezialfirma versucht, die Farbe mit Trockeneis herunter zu bekommen. Das griff den Sandstein zu sehr an.“ Schonender sei die Bearbeitung mit Sandstrahl gewesen.

Weil das Gebäude unter Denkmalschutz steht, musste die Farbe aufwendig wieder entfernt werden. Eine Spezialfirma wurde beauftragt. © Markus Wienken

Ein Aufwand, der nicht so häufig vorkommt, meistens können Geschäftsleute in der Innenstadt mit weniger Aufwand rückgängig machen, zu was sie sich sie in der Euphorie über eine gute Geschäftsidee hinreißen lassen haben. Ein ebenfalls unter Denkmalschutz stehendes Gebäude, das etwas weiter Richtung Dom seit dem 17. Jahrhundert steht, musste schon vor einiger Zeit von einer übermäßigen Plakatierung in Rosa befreit werden.

Die örtliche Bauvorschrift der Stadt Verden über die Außenwerbung in der Altstadt ist für Interessierte auf der Homepage der Stadt zu finden. Darin ist der Geltungsbereich genau beschrieben und, was hier nicht erlaubt ist. Werbeanlagen dürfen zum Beispiel nicht regellos angebracht werden, aufdringlich wirken, Giebelflächen, tragende Bauglieder oder architektonische Gliederungen verdecken oder überschneiden. Sie dürfen in der Höhe nur bis einschließlich der Fensterbrüstung des 1. Obergeschosses angebracht werden. Die Fensterflächen der Obergeschosse dürfen nicht für Werbezwecke verwendet werden. Zusätzliche Anforderungen an Denkmale sind extra aufgeführt und beziehen sich auf das Niedersächsische Denkmalschutzgesetz.

Da im Bereich Große Straße und drumherum viele Gebäude unter Denkmalschutz stehen, empfiehlt es sich, da hineinzuschauen, bevor die Fassade eines Geschäftes neu- oder umgestaltet wird.