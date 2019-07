Die Sammelstelle öffnet

Das DPG-Team war mit den Spenden aus Verden und umzu im Juni unter anderem auch in Landsberg an der Warthe/Gorzow Wielkopolski. Foto: Ralf heinemann

Verden – Einige Anfragen hat es bereits gegeben, deshalb öffnet die Deutsch-Polnische Gesellschaft Verden wieder ihre Sammelstelle zur Annahme von Spenden. Wer seine Zuwendung für Bedürftige in der Partnerregion Zielona Gora/Nova Sol anliefern möchte, kann das am Sonnabend, 17. August, von 10 bis 12 Uhr, machen. Die Sammelstelle ist auf dem Gelände der ehemaligen Futtermittelfabrik Anton Höing, in Verden, Brunnenweg 1, zu finden.

Im Innenhof des Komplexes kann man die Güter rechts an der Rampe den DPG-Aktiven übergeben. „Besonders willkommen sind diesmal Bekleidung in allen Größen für Mädchen und Jungen und für Erwachsene aus bedürftigen polnischen Familien, Waisenbetreuungseinrichtungen und in karitativen Institutionen in Pommern, Ostbrandenburg und Niederschlesien“, teilte Transportleiter Möller mit.

Der Verdener und sein Team stellen die Waren für Transporte in Verdens Partnerstadt Zielona Gora (Grünberg) und umzu, zur Nervenklinik in Meseritz-Obrawalde (Miedzyrzecz) sowie in die polnische Großstadt Gorzow Wielkopolski (Landsberg an der Warthe) zur dortigen kirchlichen Hilfsorganisation Sw. Brata Krystyna zusammen. Wer den Bedürftigen in der Partnerregion Hilfe angedeihen lassen möchte, kann das nicht nur in Form von Spenden machen. „Helfende Hände sind ebenso herzlich willkommen“, betont Möller.

Dennoch nimmt er an der Sammelstelle gerne kleinere Haushaltsgeräte, medizinische und orthopädische Versorgungsgüter an. Auch Windeln (Pampers) sowie Kranken- und Pflegebetten seien ebenfalls sehr gefragt.

Im Raum Achim können die Sachspenden beim dortigen DPG-Repräsentanten Fritz-Heiner Hepke, Wiesenstraße 8, Telefon 04202/2217, abgegeben werden.

„Mit finanziellen Zuwendungen für die Benzinkosten kann außerdem dafür gesorgt werden, dass zusätzliche Transportfahrzeuge zum Einsatz kommen können“, ergänzt Möller den Aufruf. Hierfür stehe das DPG-Konto unter dem Stichwort „Transporte“ bei der Kreissparkasse Verden unter BIC: BRLADE21VER, IBAN: DE 82 2915 2670 0010 405769 zur Verfügung. Der Finanzverantwortliche der Deustch-Polnischen Gesellschaft, Uwe Hannenberg, stelle Spendenbescheinigungen aus, wenn auf dem Überweisungsträger die Anschrift angegeben ist.