Handy-Sammelbox steht ab sofort bei Expert-Bening

Verden - Der Nabu-Verden und der Kreisverband sammeln Alt-Handys für einen guten Zweck. Eine Box für die fachgerechte Abgabe steht bei Expert Bening in der Conrad-Wode-Straße.

Nach Angaben des Digitalverbands Bitkom schlummern mehr als 100 Millionen Alt-Handys in deutschen Schubladen, schreibt der Nabu in einer Pressemitteilung. Ausgediente Geräte in

den Hausmüll zu werfen, schadet der Umwelt und ist sogar gesetzlich verboten. Zu viele seltene Rohstoffe gehen für eine Wiederverwertung verloren und unnötig viele Ressourcen werden weiter abgebaut. Im Vordergrund steht für den Nabu daher die Wiederaufbereitung und – falls erforderlich – Reparatur von Mobilgeräten, um die Nutzungsdauer eines Handys zu erhöhen.

Aus diesem Grund weist der Nabu Verden noch einmal darauf hin, dass gerade jetzt in der Weihnachtszeit, in der Mobiltelefone beliebte Geschenke sind, Altgeräte gern einem guten Zweck zugeführt werden dürfen. Beispielsweise in die Sammelbox von Expert Bening in Verden.