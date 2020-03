„Er sagte, er höre die Stimme seiner Mutter“

Verden – Unauffällig wirkt der 25 Jahre alte Beschuldigte, der sich seit Ende Januar vor dem Landgericht Verden wegen versuchten Mordes, schweren räuberischen Diebstahls und weiterer Straftaten im Zusammenhang mit einer Brandstiftung in Finsterwalde (Brandenburg) verantworten muss. Doch mit jedem Verhandlungstag wird deutlicher, warum die Staatsanwaltschaft Verden von einer psychischen Erkrankung und einer damit einhergehenden Schuldunfähigkeit ausgeht.

Gestern wurde eine Soziologin und Migrationsberaterin gehört, die in dieser Tätigkeit mit dem Angeklagten wiederholt zu tun hatte. „Ich erlebte ihn zunächst als sehr freundlichen und höflichen Menschen“, schilderte die 34-Jährige. Doch dann habe sie eine Wesensveränderung bemerkt. Sehr misstrauisch sei der Mann geworden. „Er meinte, von allen verarscht zu werden.“

Wenige Wochen nach einem Vorfall beim Verdener Landkreis, wo er komplett nackt herumgelaufen und dann in der Psychiatrie gewesen war, sei er bei ihr in der Beratung gewesen. Es sei der 13. März 2018 gewesen. Sein Kopf sei kahl rasiert und eine Narbe erkennbar gewesen. Nicht ihr gegenüber, aber in seiner Grundstimmung sei der 25-Jährige so aggressiv gewesen, dass sie die Polizei informierte. „Weil ich ihn nicht einschätzen konnte.“ Er könne „jemanden umbringen“, habe er ihr gesagt.

Obdachlosigkeit und Schulden seien belastend für den 25-Jährigen gewesen. Nach der vorzeitigen Entlassung aus der Psychiatrie habe er in seinem Quartier Müll angezündet, um sich zu wärmen. Gleichzeitig sei er dem Rauch ausgesetzt gewesen.

Die Zeugin wusste von der Diagnose Schizophrenie. Ob der aus Aleppo stammende Beschuldigte Stimmen hörte, konnte sie nicht sagen. Er habe ihr berichtet, dass er die Stimme der Mutter höre, wenn er zu ihr und seiner Schwester keinen Kontakt habe.

Nach dem Brand in Finsterwalde im November 2016 habe er seinen Vornamen mit dem Nachnamen Anders kombiniert. „Weil er immer anders sei“, habe er ihr erklärt. Anders als der Vorsitzende kannte er offenbar den Namen des Sängers Thomas Anders.

Ein gleichaltriger Zeuge, der mit dem Beschuldigten unter einem Dach in Verden-Walle gewohnt hatte, wurde zu Auffälligkeiten befragt und eine weitere Zeugin zu ihren Beobachtungen direkt vor der Tat. Sie habe mit dem 50 Jahre alten Geschädigten am 1. August 2019 draußen vor dessen Geschäft gesessen. Jemand sei vorbeigegangen und der Geschädigte habe gesagt: Das ist der, der in Walle rausgeflogen ist, weil er Ärger gemacht hat.

Kurz darauf habe der Beschuldigte noch bei dem Geschädigten im Geschäft eine Kopie machen lassen, so habe es der Geschädigte ihr berichtet. Im Augenwinkel habe sie dann eine Person bemerkt, die vor einem Friseurgeschäft nebenan immer auf und ab gelaufen sei. Für die Zeugin in dem Moment ohne Bedeutung. Doch es soll der Beschuldigte gewesen sein, der unmittelbar nachdem die Zeugin gegangen war, den Geschädigten mit einem Cuttermesser angegriffen und verletzt haben soll. wb