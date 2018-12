Humanitäre Krise in Venezuela: Anne Strebe und Natalia Olivero bitten um Spenden

Verden - Schon seit Jahren gibt es im südamerikanischen Staat Venezuela eine große humanitäre Krise. Es fehlt an Nahrungsmitteln und Medikamenten. Besonders Säuglinge und Kinder leiden unter dieser Situation. Zwar ist Venezuela das Land mit den größten Erdölreserven der Welt, doch der Einbruch der Rohölproduktion und die Misswirtschaft unter Präsident Nicolás Maduro lassen das Land immer tiefer in die Krise schlittern. Anne Strebe, die mit einem Venezolaner verheiratet war und mit ihrer Familie von 1982 bis 2015 in Puerto Ordaz gelebt hat, und Tochter Natalia Olivero möchten helfen.

Sie gehören zu einer Gruppe besorgter, in Deutschland lebender Venezolaner und Deutschen, die Spenden für die notleidenden Menschen in Venezuela sammeln.

So litten laut dem vierteljährlichen Caritas-Bericht vom August 2017 15,5 Prozent der untersuchten Kinder an schwerer Unterernährung, verglichen mit 11,1 Prozent im vorherigen Quartal. Weitere 20 Prozent der Kinder laufen die Gefahr, in den nächsten Monaten an schwerer Unterernährung zu leiden.

„Die Ergebnisse dieser Studien sind ein Indikator für die fortlaufende Verschlechterung des Ernährungszustands von Kindern in Venezuela, obwohl sie nicht die Gesamtbevölkerung repräsentieren“, so Anne Strebe. Sie schildert, wie dramatisch die Situation dort ist. Im erdölreichsten Land der Welt bestehe ein erdrückender Notstand an Grundnahrungsmitteln, Säuglingsnahrung, Medikamenten und medizinischen Hilfsmitteln.

„Leider beteuert die Regierung, dass kein Grund für humanitäre Hilfe besteht“, sagt Anne Strebe verständnislos. Andererseits sei bereits weltweit bekannt, dass im Land keine Medikamente vorhanden sind. „Bereits ausgerottete Krankheiten wie Diphtherie und Malaria sind in einer großen Anzahl wieder aufgetreten, ohne dass die Regierung etwas dagegen unternimmt“, berichtet Strebe.

Die Situation in Venezuela sei in den zurückliegenden Jahren sogar noch schlimmer geworden. „Gerade die jüngeren Leute fliehen, so bleiben Alte, Kranke und Kinder zurück“, beschreibt Anne Strebe die Lage. Vor allem die Hyperinflation von täglich drei bis vier Prozent sorgt dafür, dass man für das Geld kaum noch etwas kaufen kann. Für 30 Eier und 250 Gramm Käse geht ihr ganzes Monatsgehalt weg.

„Die Menschen haben jeden Monat weniger. Reis und Sardinen sind heute ein Luxusessen. Das haben wir früher unserm Hund gekocht“, erinnert sich Strebe. Da es keine Säuglingsnahrung gibt, füttern die Mütter ihre Babys aus lauter Verzweiflung mit Nudelwasser.

„Wir würden uns sehr über Spenden freuen“, bittet Anne Strebe um Hilfe. Benötigt werden jede Art von Medikamenten, medizinische Hilfsmittel, Verbandsmaterial, Handschuhe, Stomabeutel, Brillen und Babynahrung. Dies können auch angefangene Packungen sein. Sogar Medikamente, die nicht länger als circa ein Jahr abgelaufen sind, werden gern angenommen. Auch abgelaufene Verbandspäckchen fürs Auto sind sehr begehrt. Weiterhin werden gut erhaltene Sommerkleidung, besonders für Babys und Kleinkinder, Hygieneartikel und haltbare Lebensmittel dringend gebraucht.

Die Spenden können nach telefonischer Absprache (Telefon 0176/57921818) bei Strebe, Lessingstraße 11, oder Natalia Olivero, Moorstraße 36, abgegeben werden. Gern werden die Spenden auch abgeholt. Die Sendungen werden mit einem privaten Transportunternehmen mit Sitz in Spanien per Seefracht direkt an venezolanische humanitäre Vereine, so auch die Caritas und nicht regierungsabhängige Institutionen, gesandt.

ahk