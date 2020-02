Sabine stürmt durch den Landkreis

Verden – Eine stürmische Nacht bescherte das Tief Sabine den Einsatzkräften auch im Landkreis Verden. Vor allem umgestürzte Bäume mussten die Helfer von Straßen holen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Sachschäden allerdings meldet die Polizei in größerer Zahl. Ruhig blieb es dagegen am Vormittag in den Schulen. Wegen der Sturmwarnung hatte nicht nur die Bahn den Verkehr eingestellt, auch der Unterricht war kreisweit abgesagt worden.

Allein in Verden mussten die Feuerwehren am Sonntag siebenmal ausrücken, berichtet Torben Voigt. Auch in Achim forderten umgefallene Bäume die Brandschützer. Auf der Autobahn 27 kam es in Fahrtrichtung Walsrode zu einer vorübergehenden Sperrung, weil ein Ast auf die Fahrbahn zu fallen drohte und später Bäume auf dem rechten Fahrstreifen lagen.

Glück im Unglück hatte eine 55 Jahre alte Frau in Verden-Dauelsen. Sie war in Richtung Langwedel auf der Achimer Straße unterwegs, als ein Baum vor ihr umfiel. Sie konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Eine Verletzung zog sie sich nicht zu, das Auto wurde jedoch erheblich beschädigt. Laut Polizeibericht wurde der Schaden auf 5 000 Euro geschätzt, das Auto musste abgeschleppt werden.

Ebenfalls an der Achimer Straße hatte die Dauelser Ortsfeuerwehr den ersten Einsatz des Abends, nachdem eine Behelfsampel umgestürzt war. Die Einsatzkräfte demontierten Teile der Anlage in enger Abstimmung mit der Straßenmeisterei. Nur kurze Zeit später geriet ein Gerüst derartig in Schieflage, dass auch hier die Dauelser Brandschützer helfen mussten. Sie sicherten das Gerüst und demontierten lose Teile.

Im Osterkrug stürzte ein weiterer Baum auf die Straße, ein Einsatz der Feuerwehr war nicht mehr erforderlich. Es sollte allerdings nicht lange dauern, bis die Verdener Ortsfeuerwehr erneut auf die Lindhooper Straße gerufen wurde. Die Einsatzkräfte konnten die Blockade mit Muskelkraft entfernen, berichtet Dennis Köhler.

Als wenig später ein massiver Baum auf die Borsteler Dorfstraße stürzte und die Straße komplett blockierte, mussten die Helfer mit Motorsägen den Weg freimachen. Bereits zuvor war in Walle ein Baum umgestürzt und hatte die Straße Unter den Eichen blockiert. Auch hier wurde der Baum mit Motorsägen zerkleinert und anschließend durch die Ortsfeuerwehr Walle von der Straße geräumt.

In der Oberen Straße in Verden riss der Wind einen Sonnenschirm von einem Grundstück mit und an der Hamburger Straße wurde ein Bauzaun auf die Fahrbahn geweht sowie ein Verkehrszeichen beschädigt, heißt es im Polizeibericht.

In Achim beschädigte ein umstürzender Baum auf einem Parkplatz am Mohnblumenweg gleich zwei Autos. Auch Beschädigungen durch einen umfallenden Baum an einem Grundstückszaun Am Weserhang meldet die Polizei. Darüber hinaus musste die Feuerwehr in Baden ein Trampolin befestigen.

Die Schulen der Stadt Verden blieben am gestrigen Montag geschlossen. „Wir haben aber zu den üblichen Unterrichtszeiten eine Notbetreuung eingerichtet“, so Sabine Mandel, Fachbereichsleiterin Bildung und Kultur gestern auf Anfrage unserer Zeitung. Auch die weiterführenden Schulen im Landkreis und die berufsbildenden Schulen in Verden-Dauelsen blieben geschlossen. Die Lehrkräfte allerdings hatten Präsenzpflicht. Mandel geht davon aus, dass heute wieder normaler Schulalltag herrscht. Nicht betroffen von Schließungen waren die städtischen Kindergärten, wo trotz Sturm alles seinen gewohnten Gang nahm.