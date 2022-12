Tierheim Verden leistet Rundumpflege für ausgesetzte Vier- und Zweibeiner

Von: Markus Wienken

Teilen

Federn an Beinen: Die Zuchttauben kommen in der Natur nicht klar. © Wienken, Markus

Das Verdener Tierheim ist stets auf Spender angewiesen. Sonst seien die Aufgaben nicht zu bewältigen, ist sich das Team einig.

Verden – Etliche Hunde, Kaninchen, sogar ein paar Zuchttauben gurren, und natürlich Katzen, derzeit über 100 der treuen und mal weniger treuen Vierbeiner, – weil von zu Hause ausgebüxt –, das Verdener Tierheim ist mehr als gut belegt. Es gilt viele Mäuler zu stopfen und „Gäste“ zu pflegen. „Corona, die Energiekrise und die hohen Preise machen natürlich auch uns zu schaffen“, sagt Heike Rauch. Die Tierpflegerin und stellvertretende Leiterin hat alle Hände voll zu tun. Kann aber auch mit Hilfe rechnen.

Im Flur des Tierheims stapeln sich Kartons, palettenweise Futter, dann Streumittel für die Boxen, auch Spielzeug, Handtücher und größere Laken sind dabei. Wird alles gebraucht. Und kostet viel Geld, das der Einrichtung woanders fehlen würde. Doch Not macht erfinderisch. Heike Rauch, seit 40 Jahren im Tierheim aktiv, kennt das. Es hilft kein Jammern. Futter, vor allem aber Katzenstreu wird gebraucht, auch deshalb, weil einige Tiere krank sind, ihre Box, wenn’s schlecht läuft, täglich mehrmals gereinigt werden muss. „Nicht nur zeitaufwendig, auch teuer“, sagt Heike Rauch. Da ist die Packung Katzenstreu schnell leer. Also Nachschub ordern, und zwar kostenlos. „Ich kratz dann bei den jeweiligen Firmen an der Tür und frage nach“, so die Tierpflegerin. Lange zu kratzen braucht sie nicht. Mittlerweile ist die Tierfreundin ein bekanntes Gesicht, vielleicht auch deshalb machen es ihr die Firmen nicht schwer. „Es war im vergangenen Jahr für alle eng, und dennoch habe ich, hat unsere Einrichtung sehr viel Unterstützung bekommen“, sagt Heidi Seekamp, die Leiterin des Tierheims in Walle. „Egal, ob größere oder kleinere Firmen, Familien oder einzelne Personen, ob aus Verden oder der weiteren Umgebung, es sind große Mengen an Futter, aber auch andere Spenden bei uns angekommen. Dafür können wir uns nur bedanken, denn ohne die Unterstützung wäre es sehr, sehr schwer, den Betrieb am laufen zu halten“, sagt Seekamp.

Kleine Katzen brauchen ganz besonders intensive Pflege. © Wienken, Markus

Den Betrieb am Laufen halten, das heißt Pflege fast rund um die Uhr, weil immer wieder plötzlich Gäste kommen, die intensive Betreuung brauchen. „Kaum eine Katze, ein Kater, der bei uns ankommt, ist kastriert. Also geht’s erst mal zum Tierarzt“, sagt Heike Rauch. Wer seinen Vierbeiner kastrieren lässt, muss mit 80 bis 85 Euro für einen Kater beziehungsweise rund 140 Euro für eine weibliche Katze rechnen. Kosten, auf denen das Tierheim meist sitzen bleibt.

Richtig sauer: Die Karthäuser Katze erholt sich nur langsam. © wienken

Pflege, Betreuung, die brauchen die Vierbeiner auch, wenn sie, wie in diesem Jahr mehrfach passiert, ausgesetzt werden. In einem Karton mussten im Sommer zwei Karthäuser Katzen stundenlang ausharren, ehe eine Spaziergängerin sie auf dem Gelände des Öllagers in Achim-Baden entdeckte und aus ihrer Notlage befreite. „Gott sei Dank ist die Frau stutzig geworden und hat in den Karton geschaut“, sagt Pflegerin Heike Rauch. „Die Box war verschlossen, keine Öffnung, wo Luft hineinströmen konnte.“ Die beiden Katzen werden bis heute im Tierheim betreut, haben sich noch immer nicht richtig erholt und Probleme mit der Nahrungsaufnahme. Aber Heike Rauch gibt nicht auf: „Ich werde mich im kommenden Jahr noch mal besonders um die zwei kümmern.“

Versteckt: Louise musste aus einem Auto befreit werden. © Wienken, Markus

Nicht nur die Großen, insbesondere die Kleinen und Allerkleinsten brauchen andauernde Zuwendung. Wo Katzen den Nachwuchs nicht annehmen, muss die Pflegerin nachhelfen und füttern. „Sehr zeitintensiv, und spielen mögen die Kleinen natürlich auch. Machen wir aber gerne“, so die Pflegerin. So wie bei Louise, die im Sommer die Feuerwehr in Atem hielt, sich in Verdens Innenstadt im Motorraum eines Autos verkroch und partout nicht herauskommen wollte. Nach erfolgreicher „Verhaftung“ brauchte die kleine Dame viel Zuspruch, ist mittlerweile aber wieder auf den Beinen.

Und die Tauben? „Die werden wir so schnell nicht los. Frei lassen geht nicht, weil sie sich mit den Federn an den Füßen in der Natur nicht helfen können“, sagt Heike Rauch. Die Lach- oder Pfauentauben fühlen sich pudelwohl, müssen aber auch gepflegt werden.

Unterstützung dabei könnte das Tierheim dringend gebrauchen. „Wir suchen immer noch nach Freiwilligen oder auch Auszubildenden, die unser Team verstärken möchten“, so Rauch. Interessierte können sich unter der Telefonnummer 04230/942020 melden.