Der Rummel regiert die Stadt

Verden - Optimaler hätte der Auftakt zur 1032. Verdener Domweih gar nicht laufen können. Tausende Besucher waren bereits am frühen Sonnabendnachmittag zum Festumzug geeilt, der sich bunt, schrill und lautstark durch die allerstädtischen Straßen bewegte.

Als Startsignal für den Sturm auf die Festmeile dienten die obligatorischen Böllerschüsse, und schon kannten die Verdener kein Halten mehr. Bereits um 14.40 Uhr, also 20 Minuten vor der offiziellen „Domweiheröffnungszeit“, ergriff Bürgermeister Lutz Brockmann das Wort. Er sprach von der Domweih als der schönsten Verdener Jahreszeit und gab mit dem obligatorischen „Prost Domweih“ den Run auf die Buden und Karussells frei.

Doch Spaß hatten die Besucher schon beim traditionellen Umzug. 61 Wagen und Fußgruppen beteiligten sich daran und boten den Publikumsscharen ein optisches und akustisches Schauspiel. Originalität war Trumpf bei den meisten Teilnehmern, die den „Anführern“ des Zuges, den Verdener Gesetzeshütern, folgten. Steppende Senioren, ausgelasssen feiernde Abiturienten, swingende Tänzer oder brachiale Seeräuber waren nur einige der Beiträge. Jeder einzelne Beitrag am Umzug war eine Klasse für sich, bis hin zum Schluss, den traditionell die Beerdigungsgemeinschaft Verdener Domweih bildete.

Die zahlreichen Zuschauer, die in Dreier- und Viererreihen teils dicht gedrängt das Geschehen verfolgten, beklatschten die Aktiven, die sich in der Innenstadt durch das enge Menschen-Spalier schlängeln mussten. Von oben regnete es – zum Glück- nur Bonbons, Kekstütchen, Schokoladenriegel und natürlich jede Menge Bonbons auf die Besucher.

Bei der Bekanntgabe der Preisträger des Umzugs im Tanzzelt hatte die Feierstimmung bereits ihren ersten Höhepunkt erreicht. Die Jury mit Anne Schmidt, Anne-Kristin Gerlach und Heike Gründhagen entschied sich bei den Fußgruppen für den Waldkindergarten „Lintler BuschKinners“. Kinder und Eltern setzten das Motto „Tiere des Waldes“ um. Platz zwei sicherte sich die Aller-Weser-Klinik mit „125 Jahre Krankenhaus Verden“ vor dem Verein Hafengesang & Puffmusiker mit dem Beitrag „Ahoi Hafensänger“.

Bei dem Wagengruppen holte sich die Keks- und Waffelfabrik Hans Freitag mit dem Motto: „70 Jahre Hans Freitag“ den Hauptpreis vor dem Heimatverein Eissel, dessen Beitrag dem 900-jährigen Dorfjubiläum gewidmet war. Platz drei ging an den Ernteclub Klein Hutbergen für den Beitrag „Hutbergen ‘ne geile Kiste“.

Nun herrscht also wieder der jährliche Ausnahmezustand in der Allerstadt. Die Domweih ist eröffnet und viele feiern mit. „Mal Fünfe gerade sein lassen“, lautet der Slogan für die kommenden Tage und Nächte, denn bis Donnerstag befindet sich die Allerstadt samt ihrer rummelsüchtigen Bevölkerung in Partylaune. - nie