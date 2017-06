Austauschschüler in Verden: „Ruhe werde ich vermissen“

Verden - Ein Jahr lang verbrachten Elisabeth Connor (18) aus Greenville, South Carolina, und Joao Victor Doyle (17) aus Belo Horizonte, Brasilien, im Rahmen des Rotary-Jugendaustauschs in Deutschland. Nun heißt es langsam Abschied nehmen von den Gastfamilien.

Die beiden jungen Leute berichteten den Rotariern im Hotel Höltje von ihren Erlebnissen fern der Heimat. „Es war wunderschön, es hat mir sehr gefallen“, schwärmt Elisabeth, die zuletzt bei Familie Kruse in Blender lebte. Das Land, die Kultur, aber auch das Essen waren sehr gut. Einen Austausch würde sie ihren Altersgenossen auf jeden Fall empfehlen.

„Andere Orte und andere Kulturen kennenlernen, so kann man die Menschen besser verstehen“, sagt die 17-Jährige. Früher habe sie gedacht, dass in den USA alles perfekt sei, nun habe sie eine andere Perspektive und sehe ihr Heimatland kritischer. „Ich bin nicht die Gleiche geblieben, ich bin gereift“, sagt Elisabeth.

Joao lebte zunächst auf Norderney. Im Dezember hielt er es auf der Insel aber nicht mehr aus und bat um einen Ortswechsel. Bei Familie Overman in Dauelsen fühlte er sich sofort wohl. Mit seinen Gasteltern unternahm er viele Reisen, darunter nach Heidelberg und sogar London. „Wir sind wie eine richtige Familie. Ich werde sie nie vergessen“, versichert Joao.

Domgymnasium besucht

Wie Elisabeth besuchte er das Domgymnasium, wurde dort gut betreut und fand viele Freunde. Auch unter den Austauschschülern selbst entstehen Freundschaften. „Wir kommen alle aus verschiedenen Ländern, sind sehr unterschiedlich. Aber wenn wir zusammen sind, sind, sind wir alle Freunde“, erzählt der Brasilianer.

Elisabeths Gastvater Klaus Kruse erzählt, dass auch die Familien von dem Austausch profitieren. So hätten sie mit vielen Menschen aus Amerika Polen, Ungarn und Bulgarien Thanksgiving gefeiert. Den Truthahn hat Elisabeth zubereitet.

Joao dagegen hat in Deutschland ein neues Lieblingsessen entdeckt. „Ich mag Kohl und Pinkel“, sagt er. Auch die große Auswahl an Brot in Deutschland weiß er zu schätzen. „In Brasilien gibt es nur zum Frühstück Brot und dann nur Weißbrot“, berichtet er.

Elisabeth fand es zunächst langweilig, dass die Geschäfte in Deutschland sonntags geschlossen sind. Das hat sich geändert „Nun werde ich die Ruhe am Sonntag vermissen“, sagt sie. Beide Austauschschüler unternahmen mit Rotary eine Europareise, besuchten zwölf Staaten in 15 Tagen.

Jugenddienstleiter Uli Schmitz betont, dass der Rotary-Jugendaustausch Angehörigen von Rotary-Mitgliedern und Nichtmitgliedern in gleicher Weise offen steht. Teilnehmen können schulpflichtige Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren (der 18. Geburtstag darf zu Beginn des Austauschjahres, 1. August, noch nicht erreicht sein), in der Regel im Anschluss an die 9. Klasse. Der Austausch dauert ein Schuljahr, maximal aber zwölf Monate, und beginnt im Juli beziehungsweise August.

Anforderungen an die Bewerber

Anforderungen an die Bewerber sind mindestens Grundkenntnisse in der Sprache des Gastlandes (hier hilft ein Sprachkurs nach Kenntnis des zukünftigen Austauschlandes), Anpassungsfähigkeit, Aufgeschlossenheit, Selbstständigkeit, Orientierungsbereitschaft, Kenntnisse über das eigene Land und das Gastland. „Die Jugendliche sollten als Botschafter des guten Willens und der Völkerverständigung ihr Heimatland in der Welt vertreten“, so Schmitz

Etwa 70 Länder beteiligen sich an dem Programm. Dazu gehören Kanada, USA, Bahamas, Mexiko, Brasilien, Paraguay, Peru, Venezuela, Chile, Argentinien, Ecuador, Südafrika, Australien, Neuseeland, Japan, Südkorea, Taiwan, Thailand, Malaysia (nur Jungen), Indien, Baltische Staaten, Benelux, Finnland, Frankreich, Italien, Norwegen, Polen, Russland, Schweden, Spanien, Schweiz, Ungarn, Slowenien und die Türkei. Da pro Land nur eine begrenzte Zahl an Plätzen zur Verfügung steht, müssen bei der ersten Bewerbung drei Alternativen benannt werden, darunter nur eine für ein englischsprachiges Land. Eine spezielle Region oder Provinz eines Landes ist nicht wählbar.

Dass sich die Teilnehmer des Rotary-Jugendaustausches schnell an ihre neue Umgebung gewöhnen, dafür sorgen in der Regel die Gastgeschwister und deren Familien. Sollte es wider Erwarten Schwierigkeiten geben, steht ein Mitglied des örtlichen Rotary Clubs als Councilor zur Verfügung.

„Er ist neben den Gastfamilien die wichtigste Bezugsperson und fungiert als familienexterner Berater und gegebenenfalls sogar als Mediator“, erklärt Uli Schmitz, der Bewerbungen für den Schüleraustausch unter seiner Mail-Adresse u.schmitz@hoerakustik.de entgegennimmt. Wer sich zunächst noch einmal eingehender informieren möchte, findet unter www.rotary1850.org/Dienste/Jugenddienst weitere Informationen.

ahk