Rückfällig: Manchmal alte Bekannte im Jugendarrest in Verden

Von: Heinrich Kracke

Die Schneekugel mit dem Leuchtturm nimmt Kerstin Buckup mit in den Ruhestand. © jar

Im Jugendarrest in Verden werden sie nicht vorgeführt. Meist sitzen sie eine Woche hinter Gittern. Und auch das reicht nicht. Jeder Vierte wird rückfällig.

Verden – Schneekugel heißt der kleine Glasbehälter. Wer ihn anhebt, der entfacht ein Gestöber. Auf dem Schreibtisch der Leiterin der Jugendarrestanstalt Verden steht ein solches Wintermärchen. Ein Minimini-Wintermärchen, mit einem ganz kleinen Leuchtturm darin. Noch steht er da. Am 1. November nicht mehr. „Die Schneekugel kommt nicht weg, ich nehme sie mit in den Ruhestand“, sagt Kerstin Buckup. „Die Schneekugel und den Dinosaurier, den hat mir mal mein Sohn geschenkt, er soll mich schützen vor den gefährlichen Leuten in meiner Umgebung, hat er gesagt.“

Den Leuchtturm hat sie häufiger benötigt, nicht das kleine Ding auf dem Schreibtisch, viel mehr den Leuchtturm mit seiner symbolischen Bedeutung. In den vergangenen vier Jahren besonders, in denen sie der Jugendarrestanstalt Verden mit den Ablegern in Emden, Nienburg, Neustadt und Göttingen vorsteht. „Wir wollen den jungen Leuten ein Leuchtturm sein, wir wollen ihnen einen Rettungsring zuwerfen“, sagt sie. „Das ist für viele die letzte Chance.“ Manche sind erst 14, das Gros ist zwischen 16 und 20 Jahre alt, jene nachwachsende Generation, die nicht etwa vorgeführt wird, in der Regel jedenfalls nicht, sie muss sich selbst melden. Meist sieben Tage schwedische Gardinen, die ihnen bevorstehen. Meist Menschen, die schon einiges auf dem Kerbholz haben. Dem zuständigen Richter reichte es, es sei schon so oft ein Auge zugedrückt, jetzt gehe es halt hinter Gitter. So zumindest die justiziable Vorgeschichte.

Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Hinter den hohen Mauern an der Verdener Stifthofstraße gehen sie den Ursachen auf den Grund. „Es sind psychisch auffällige Menschen“, sagt Buckup. Die Lage habe sich nicht etwa entspannt in den vergangenen Jahren, in denen sich vieles änderte und unter dem Einfluss von Corona vieles verschärfte. „Es ist schwieriger geworden. Vor ein paar Jahren war professionelle psychiatrische Hilfe eher noch die Ausnahme, jetzt ist sie fast die Regel.“

In den Zugangsgesprächen gehen sie den Dingen auf den Grund. Der neue Arrestant pflegt dann vor einem der langjährigen Bediensteten Platz zu nehmen. Sind die Eltern benachrichtigt? Ist während der Abwesenheit zu Hause Vorsorge getroffen? Wie kommt der Arrestant nach den sieben Tagen an seinen Wohnort zurück? Das sind die Aufwärmfragen, ehe es ans Eingemachte geht. Weist der Jugendliche Selbstverletzungen auf? Gibt es Anzeichen für einen Suizidversuch? Hinweise auf Drogenkonsum?

Ein nächstes Licht auf die tatsächliche Verfassung liefert die folgende Durchsuchung. Sind die Arme „geritzt“? Werden Angststörungen festgestellt? Liegt überhaupt eine Arrestfähigkeit vor? „Oft sind wir die Ersten, die sich ernsthaft mit dem jeweiligen jungen Menschen beschäftigen, und mit dessen Päckchen, das er zu tragen hat“, sagt Buckup. Oftmals bedrückende Geschichten. Gewalterlebnisse, Mobbing, fehlender familiärer Halt, falsche Freunde, die Zugang zu Drogen hatten, alles kommt auf den Tisch. Und häufig genug resultiert daraus eine Aufgabe für den sozialen oder psychologischen Dienst.

Die Betreuung endet nicht mit den Eingangsregularien, sie endet erst mit der Rückkehr des jungen Menschen in die Freiheit. Ein umfangreicher Abschlussbericht begleitet sie. Besonderheiten aus der Arrestzeit werden geschildert. Sind vielleicht schon Termine mit Suchtberatern vereinbart, bei Schulverweigerern wird zuweilen ein Schulwechsel angeregt, aus diesem Stoff sind die Berichte, die auch den Jugendämtern zugehen.

Und dann kehren die jungen Leute doch zurück? Oder werden bei nächster Gelegenheit gleich der Jugendstrafanstalt in Hameln zugeführt? „Ja, wir treffen manchmal auf alte Bekannte“, räumt Buckup ein. Einige zum zweiten Male, wenige zum dritten Male. „Aber selbst dann ist es nicht zu spät. Bei einigen fällt der Groschen tatsächlich erst nach dem dritten Aufenthalt.“ Die Rückfallquote gibt sie mit 25 Prozent an. Eine durchaus ernüchternde Größe. Aber im Regelvollzug liegt sie höher. „Bei 50 Prozent oder mehr“, sagt Buckup. Zuweilen gehen ihr sogar gute Nachrichten schriftlich zu. „Die jungen Leute bringen zu Papier, was sie nach dem Arrest erlebt haben. Da steht, sie haben eine neue Gemeinschaft gefunden, sie berichten stolz über die neue Schule, die sie besuchen.“ Ein schöner Beleg, hier habe der Jugendarrest seine Leuchtturmfunktion ausgeübt, hier sei der Rettungsring ergriffen worden.

Gut möglich, dass sie solche Schreiben auch nach dem Eintritt in den Ruhestand erreichen. Nach immerhin 40 Jahren auf verschiedenen Stationen im Strafvollzug. Begonnen hatte Kerstin Buckup 1982 als Sozialarbeiterin im Jugendvollzug Hameln. 1999 wechselte sie in die Öffentlichkeitsarbeit nach Hannover, 2013 auf die Stelle der stellvertretenden Anstaltsleiterin in Sehnde, 2018 schließlich übernahm sie die Leitung des Jugendarrestes Niedersachsen in Verden. Wer ihr an der Aller nachfolgt, soll im November bekanntgegeben werden.