„Route 66“ noch mal live zu hören

Verden - Von Volkmar Koy. Der Verein Verdener Jazz- und Blues-Tage hat reagiert. Zum 60-jährigen Bühnenjubiläum von Schlagzeuger Rolf Thiele sollte seine Band „Generation Blues“ am Freitag, 8. Februar, im „Kult“ spielen. Daraus wird nun nichts. Thiele und Band müssen umziehen - in den kleinen Saal der Stadthalle.

Nach der geschichtlichen Aufarbeitung von Rolf Thieles musikalischem Werk (siehe Sonnabend-Ausgabe) möchte der Verein Verdener Jazz- und Blues-Tage allen Interessenten einen Steh- oder Sitzplatz in angenehmer Atmosphäre anbieten. Da das ursprünglich vorgesehene Bistro „Kult“ Platzprobleme bekommen könnte, soll das Konzert nunmehr im kleinen Saal der Stadthalle stattfinden. Die gastronomische Betreuung der Gäste erfolgt weiter aus dem „Kult“.

Für den ersten Clubabend des neuen Jahres haben sich die Mitglieder des Vereins Verdener Jazz- und Blues-Tage die Lokalmatadore von der „Generation Blues“ eingeladen. Am Freitag, 8. Februar, ab 20 Uhr, tritt das Verdener Quartett mit Musikern aus drei Generationen auf. Karten gibt es für fünf Euro ausschließlich an der Abendkasse, Mitglieder haben freien Eintritt. Einlass ist um 19.30 Uhr. Wie immer, sichert rechtzeitiges Erscheinen die besten Plätze.

Klaus Bormann (Bass/Gesang), Karsten Grewe (Piano/Orgel/Gesang), Rolf Thiele (Schlagzeug/Gesang) und Florian Wolbers (Gitarre/Gesang) erlauben sich auch bei diesem Konzert den Luxus, nur Stücke zu spielen, die ihnen ausnahmslos gut gefallen. „Und das merkt man der Musik auch an“, heißt es in der Einladung der Veranstalter. „Die Cover-Stücke werden von ihnen - insbesondere, wenn sie sehr bekannt sind - so verändert, dass sie blueslastiger oder jazziger klingen, manchmal auch rockiger als im Original. Daraus entsteht eine bunte Musikmischung von modernen Sounds, gepaart mit Tradition. Bei Rockrhythmen oder sanften Balladen sieht man den Jungs an, dass sie auf der Bühne Spaß haben. Unbeschwert wird hier die Musik gelebt.

Für Rolf Thiele, der im September 75 Jahre alt wird, eine geeignete Gelegenheit, sein 60-jähriges Bühnenjubiläum zu feiern. Sicherlich auch eine gute Gelegenheit, eines von Thieles Lieblingsstücken noch einmal live zu präsentieren: Der Nat-King-Cole-Klassiker „It winds from Chicago to LA, More than two thousand miles all the way, Get your kicks on Route sixty six.“ John Mayer hat sich an dem Blues-Song ebenso versucht wie die Rolling Stones oder Chuck Berry und zahlreiche andere Künstler von Weltrang. Wer Rolf Thiele in den vergangenen Jahren live verfolgt hat, durfte sich stets an „Route 66“ erfreuen. So auch am Freitag.