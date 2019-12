Rotary und Koki zeigen das kleinste Rentier

Verden – Wenn das keine gelungene Weihnachtsüberraschung ist: Am Sonntag, 8. Dezember, zeigen das Verdener Kommunalkino und der Verdener Rotary Club gemeinsam den Kinderfilm „Elliot – Das kleinste Rentier“. Der Film beginnt um 17.30 Uhr im Cine City, der Eintritt ist frei und nicht nur das – jeder Besucher bekommt auch noch ein Freigetränk und eine Tüte Popcorn geschenkt. „Wir wollen die Kinder am zweiten Advent mit einer schönen Geschichte auf Weihnachten einstimmen“, schreiben Rotary Club Präsident Dieter Roscheck sowie Marlies Hennekes und Anne Kleinganz vom Verdener Kommunalkinoin der Einladung.

Die Handlung des 90minütigen Weihnachtsfilms ist schnell erzählt: Kurz vor Weihnachten geht Blitzen, eines der Rentiere des Weihnachtsmanns, plötzlich in Ruhestand. Das Pony Elliot sieht seine Chance gekommen, endlich seinen langersehnten Platz vor dem Schlitten zu ergattern. Aber dazu muss Elliot erst bei den Wettkämpfen gewinnen, bei denen das neue Zugtier gefunden werden soll. Doch Rentier-Cheftrainer Walter, der den Wettstreit überwacht, schenkt Elliot keine Beachtung, obwohl es all seine Fähigkeiten vorführt. Da finden Elliot und seine beste Freundin die Ziege Hazel heraus, dass Walter plant, den Streichelzoo zu verkaufen, in dem die beiden leben, weil er nicht genug Geld abwirft. Nun ist Elliot erst recht entschlossen, es vor den Schlitten des Weihnachtsmannes zu schaffen, um mit seinem Ruhm den Streichelzoo zu retten. In Walters Kofferraum brechen die beiden auf in Richtung Nordpol.

Der Film ist ohne Altersbeschränkung und wird für Kinder ab acht Jahren empfohlen. Reservierungen sind nicht möglich.