Riesentempo für ersten Verdener Solarpark

Politik berät bereits heute über Anlage in Klein Hutbergen / Entscheidung bis Ende Mai

+ Eine Hochspannungsleitung ist schon da: Die Fläche neben dem Hönischer Sportplatz, die als Standort für Photovoltaik im Gespräch ist. Foto: kra

Verden - Von Heinrich Kracke. In der Stadt Verden zeichnet sich ein erster Solarpark ab, und das gleich mit bemerkenswerten Ausmaßen. Der Bauunternehmer Detlef Buschmann plant direkt neben dem Sportplatz des SV Hönisch in Klein Hutbergen auf einer knapp dreieinhalb Hektar großen Fläche eine sogenannte aufgeständerte Photovoltaikanlage. Schon heute will sich Verdens Politik erstmals mit den Plänen beschäftigen. Und nicht unwahrscheinlich, dass für diese größte Anlage zum Sonnenanzapfen im südlichen Landkreis Verden schon bis zum Monatsende grünes Licht gegeben wird.