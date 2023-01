Riesenmikado mit Stahltrossen: Die Nordbrücke in Verden wächst

Von: Ronald Klee

Gerüsttürme und schon eingebaute Teile warten auf die Positionierung der neuen Elemente. © Klee

Verden – Sie wächst die neue Nordbrücke in Verden, Stück für Stück, während auf dem alten Aller-Übergang der Verkehr der Bundesstraße 215 unablässig rauscht. Der Fußweg rechts ist abgesperrt, auf der Seite zur Großbaustelle hin. Das deutet darauf hin, dass da etwas passiert. „Die Gegenstücke zu den Stahlteilen, die im Dezember eingebaut wurden, werden jetzt an ihren Platz gehievt.“ So erklärt Werner Fricke von der Landesstraßenbaubehörde das Ballett der Kräne, das die Blicke seit Dienstag auf sich gezogen hat.

Sechs Tieflader-Ladungen erreichten die Verdener Großbaustelle im Laufe des Tages. Wieder beladen mit wuchtigen Stahlelementen, die zusammen einen Abschnitt der neuen Allerquerung abgeben sollen. „Sie werden erst mit den Kränen in Position gebracht und dann verschweißt“, erklärt Diplom-Ingenieur Stephan Kaack den Plan. Für die Hamburger Firma WKC sorgt er auf der Baustelle dafür, dass die Arbeit danach vorangeht.

„Die neuen Teile sind das genaue Spiegelbild der eingebauten Elemente“, beschreibt der Leiter der Abteilung Brückenbau des Landesbehörde, Werner Fricke, die Stahlteile. Schon beim Entladen hatten die Kräne und ein Heer von Bauarbeitern alle Hände voll zu tun, um die riesigen, zwischen 32 und 47 Tonnen schweren Brücken-Elemente am Haken der Kräne auf der viel zu klein wirkenden Baustelle zu jonglieren. Das wirkte ein bisschen wie eine Mischung aus Riesenmikado und Marionetten spiel.

„Die Gerüsttürme stehen schon auf der Allerinsel bereit“, berichtete Fricke. Sie sollen die Träger der Elemente werden. Aber bis sie an den Stahltrossen der Kräne in ihre Position schweben konnten, dauerte es Stunden. Mit aller Vorsicht mussten die Formteile aus mehrere Zentimeter dickem Stahl am Boden gelagert werden. Das allein dauert eine gefühlte Ewigkeit, die Mitarbeiterschar immer mittendrin mit dicken Vierkanthölzern zur Sicherung des Elements.

Die bis 47 Tonnen schweren Trägerteile, auf denen später die Fahrbahn lasten soll, müssen zunächst gedreht werden. Das wirkt auch wieder wie in Zeitlupe, muss aber nun mal mit aller Vorsicht durchgeführt werden. Und dann werden die Elemente ausgerichtet, sodass die Kräne sie anheben und auf die Gerüsttürme heben können. „Dann werden sie an Ort und Stelle verschweißt“, erklärt Projekt-Ingenieur Kaack. kle

Ein Heer von Bauarbeitern zwischen den Elementen. © Klee

Anlieferung mit Tieflader: über 40 Tonnen am Haken. © Klee