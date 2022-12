Richtfest für das neue Feuerwehrhaus in Verden-Walle

Von: Christel Niemann

Rund acht Monate nach dem ersten Spatenstich für den Neubau des Feuerwehrhauses in Verden-Walle, ist am vergangenen Freitagnachmittag mit dem Richtfest der nächste Meilenstein in dem Bauprojekt erfolgt. Zahlreiche Vertreter aus Kommunalpolitik, Verwaltung, Feuerwehr, ausführender und planender Unternehmen sowie Dorfbewohner waren der Einladung von Bürgermeister Lutz Brockmann, Ortsbrandmeister Henning Paul und dessen Stellvertreter Niklas Hemmje gefolgt.

Das einer Handwerkstradition geschuldete Procedere war diesmal aber etwas anders als sonst, weil nicht, wie eigentlich üblich, ein Vertreter des mit den Zimmerer- und Holzarbeiten betrauten Unternehmens den Richtspruch sprach, sondern Cord Oelkers vom gleichnamigen Waller Bauunternehmen.