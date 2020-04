Der Richter verhängt acht Jahre wegen Totschlags

Tat Am Meldauer Berg: Geständnis des Angeklagten im Prozess am Landgericht

+ Der 39-Jährige auf der Anklagebank. Foto: Bruns

Verden – Acht Jahre Freiheitsstrafe wegen Totschlags verhängte die 1. Große Strafkammer des Landgerichts Verden gestern im Prozess um den gewaltsamen Tod einer 41 Jahre alten Frau in Verden. Zu Beginn des letzten Sitzungstages hatte der 39 Jahre alte Angeklagte gestanden, seine Freundin am 30. August 2019 in ihrer Wohnung Am Meldauer Berg im Streit getötet zu haben.