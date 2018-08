Messerstecherei am Verdener Bahnhof: Opfer sagt aus

Rettung „nur durch Notoperation“

Verden - In dem Landgerichtsprozess um eine Messerstecherei am Abend des 23. November 2017 im Verdener Bahnhof wurde am Mittwoch ein 20 Jahre alter Zeuge aus Verden gehört, der selbst lebensgefährlich verletzt worden war. Diesen Messerstich wertet die Staatsanwaltschaft Verden in der Anklageschrift als versuchten Totschlag, das übrige Geschehen als gefährliche Körperverletzung. Die drei Angeklagten schweigen zu den Vorwürfen.