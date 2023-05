Das alte Vienna in Verden: Nichts mehr zu retten

Von: Erika Wennhold

Das alte Vienna ist Geschichte, es lebe das neue Vienna. Das frühere Bistro am Dom ist komplett abgerissen. Jetzt erfolgt ein Neubau nach altem Vorbild.

Verden – Da war nichts mehr zu retten. Bauherr und Architekt Markus Tödter (Palladio Planen und Bauen) hat sich zwar die Mühe gemacht, möglichst viel zu erhalten, doch am Ende war die Bausubstanz des ehemaligen Bistros Vienna dermaßen marode, dass selbst die Stadt keine Einwände mehr hatte und die Erlaubnis zum Abriss gab.

Nur noch ein paar alte Eisenträger sind vom Gebäude übrig geblieben, der Rest war zum großen Teil Bauschutt. Was noch verwendbar war, wurde aufbewahrt, darunter alte Eichenbalken, die einmal das Fachwerk gebildet haben. Tödter: „Je weiter wir vordrangen, um so deutlicher wurde, dass mit der vorhandenen Bausubstanz nichts mehr anzufangen war.“ Im Gegenteil: „Die alte Fassade drohte umzustürzen, es war Gefahr in Verzug.“ Vor Ort habe dann auch Dagmar Boenig-Willert, zuständig bei der Stadt für Bauaufsicht und Denkmalpflege, dem Abriss zugestimmt.

Der Zustand des Gebäudes war lange bekannt, deshalb gestaltete sich die Zwangsversteigerung langwierig. Es hatte seit Mai 2018 mehrere Versuche gegeben, das Gebäude zu verkaufen. Zwischenzeitlich fand sich kein Bieter, erst Anfang 2020 klappte es dann doch.

Im freien Verkauf wurde Markus Tödter neuer Eigentümer. Unter Berücksichtigung des Ensembleschutzes erarbeitete er Pläne für ein Wohnhaus mit mehreren Mietparteien. Fast drei Jahre später, Architekt Tödter hatte andere Projekte abgeschlossen, ging es mit der behutsamen Entkernung und der Umsetzung der Pläne los.

„Das hätte man sich alles sparen können“, sagt Tödter heute, „doch einen Versuch ist es wert gewesen.“ Er hadert nicht mit den Umständen. „Gut, es hat Zeit und Geld gekostet, aber jetzt haben wird den Vorteil, wie bei einem Neubau vorgehen zu können.“

Für die Fachwerkfassade an der Nord- und der Gartenseite des Hauses sollen möglichst viele alte Eichenbalken, die zuvor in einem holzverarbeitenden Betrieb aufgearbeitet werden, wieder verbaut werden.

Zum größten Teil aber wird neues Baumaterial verwendet werden, wobei die Außenansicht des Hauses die alte sein wird. „Es wird genauso aussehen, wie es vorher war“, sagt Tödter, der wegen des Ensembleschutzes lediglich an der Rückseite Veränderungen vornehmen darf. Balkone und Dachgauben werden den Wohnwert erhöhen, der schon allein wegen der Lage recht gut ist.

Mitten in der Stadt werden auf 470 Quadratmeter Raum Wohnungen für acht Mietparteien entstehen. Die Wohnungen werden eine Größe von 42 bis 65 Quadratmetern haben. Der Mietpreis wird zwischen zehn und elf Euro pro Quadratmeter liegen. Fertig soll es Mitte des nächsten Jahres sein.

