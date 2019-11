Verden – Darauf darf sich das Publikum freuen: Am Sonnabend, 23. November, 19 Uhr, wird im Verdener Dom das selten zu hörende Requiem von Antonin Dvorák, Requiem op. 89, für Solisten, Chor und Orchester aufgeführt. Das Werk steht unverdientermaßen etwas im Schatten des Schwesterwerkes „Stabat Mater“. Das Requiem war zuletzt 2001 im Dom zu hören.

Die Ausführenden sind die Sopranistin Nathalie de Montmollin, Christiane Artisi (Alt), Enrico Buisa (Tenor), Guido Weber (Bass), der Domchor Verden und die Kammer Sinfonie Bremen unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Tillmann Benfer.

Antonin Dvoráks 1890 komponiertes Requiem op. 89 ist ein abendfüllendes Werk für vier Solisten, Chor und Orchester in großer romantischer Besetzung. Es beruht auf dem kanonischen Text der katholischen Totenmesse, den Dvorák für dieses Werk in 13 Teile gegliedert hat. Das Werk entstand als Auftragskomposition des Birmingham Triennial Music Festival. Zwar stammte der Auftrag bereits aus dem Jahr 1888, aber Dvorák fand wegen anderer Projekte erst zwei Jahre später Zeit zur Komposition. Die ersten Entwürfe für das Requiem schrieb er am 1. Januar 1890. Nach einer Unterbrechung durch mehrere Auslandsreisen vollendete er Ende Oktober 1890 die Komposition. Die Uraufführung fand am 9. Oktober 1891 in Birmingham statt.

Die Verdener Altistin Christiane Artisi studierte in Berlin Opern-, Konzert- und Liedgesang und schloss ihr Studium mit einem Diplom ab. Als Interpretin machte sie sich in Berlin und Brandenburg durch die Mitwirkung in großer Oratorien und Liederabenden einen Namen, war Ensemblemitglied mehrerer Opernbühnen in Berlin und des Rundfunkchores Berlin. Sie lebt jetzt in Verden und ist als Mezzosopranistin und Altistin im gesamten norddeutschen Raum bekannt. Als Gesangspädagogin und Leiterin mehrerer Chöre ist sie in Verden tätig.

Die Schweizer Sopranistin Nathalie de Montmollin erhielt ihre musikalische Ausbildung am Konservatorium in Lausanne, wo sie das Gesangslehrdiplom erhielt. Im Anschluss wurde sie als Mitglied mehrerer Opernbühnen, wie Biel und Lyon und schloss ihre Ausbildung an der Hochschule für Künste Berlin bei Prof. Ingrid Figur ab. In der Folge war sie Mitglied verschiedener Ensembles in Deutschland und gastierte an mehreren deutschen Theatern. Sie gibt regelmäßig Liederabende und Konzerte in Deutschland und europäischen Ländern. Ihr Konzertrepertoire reicht von der Alten Musik bis in die Moderne. Nathalie de Montmollin wird zum ersten Mal im Verdener Dom singen.

Karten im Vorverkauf gibt es in den Geschäftsstellen der Mediengruppe Kreiszeitung. Tickets gibt es für 25, 20 und 15 Euro sowie Ermäßigung von fünf Euro für Schüler/Studenten sowie Mitglieder des Fördervereins Verdener Dommusiken. Die Abendkasse öffnet um 18.15 Uhr.