Reportage über Integration

Verden - Von Henning Leeske. Anlässlich der Premiere des Filmes „Mein rechtsextremer Tag“ zeigten die Filmemacher Hauke Schubert und Mohamed Camara auch die Reportage zum Thema Integration in Verden und Niedersachsen. In dem Streifen hielt Camara bei Interviews mit ganz unterschiedlichen Personen mit der Kamera drauf und fing so die sehr interessanten Gedanken zur Integration ein.

Zu den Menschen, die dem Ivorer Frage und Antwort stehen mussten, gehörte unter anderem der Verdener Bürgermeister Lutz Brockmann. Er bemerkte zum Beispiel, dass die ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit sehr viele Menschen zur Mitarbeit aktiviert hätte. Auch bereits gut integrierte Flüchtlinge kamen in dem Film zu Wort, um von ihren Schwierigkeiten, aber auch von den Erfolgen ihrer Integration zu berichten. So schilderte unter anderem Marie Finke, die aus der Elfenbeinküste stammt, sehr eindrucksvoll ihren Werdegang. Sie sprach in einer beeindruckenden Emotionalität von der großen Herausforderung, sich in der deutschen Gesellschaft zurechtzufinden – angefangen von sprachlichen Problemen bis hin zu den kulturellen Unterschieden. „Ohne die Sprache kannst du gar nicht anfangen. Ohne Sprache hast du keine Chance“, sagte sie.

Pastor Gerd Voß wurde auch befragt und konnte von seinen Erfahrungen in der Flüchtlingshilfe berichten. Er kritisierte beispielsweise, dass es immer noch Engpässe bei den unbedingt nötigen Sprachkursen für die Flüchtlinge gebe. Aber auch von ganz persönlichen Fragen, die ihm von Flüchtlingen gestellt wurden, erzählte er ausführlich im Interview. So sei er zum Beispiel gefragt worden, warum er als Christ so vielen Muslimen helfen würde, die wegen Krieg und Not aus Ländern geflüchtet sind, in denen Christen sogar verfolgt würden. „Der höchste Wert im christlichen Glauben ist die Liebe, noch vor der Gerechtigkeit“, fasste er seine Motive kurz zusammen.

Der vielseitige Film entstand im Rahmen des Filmprojektes gegen Rassismus im Jugendzentrum Verden in Kooperation mit dem Bund der Pfadfinder (BdP), Landesverband Niedersachsen, und dem Weser-Aller-Bündnis: Engagiert für Demokratie und Zivilcourage (Wabe).

Das Publikum zeigte sich begeistert von de Reportage, die ab sofort auf der Internetseite des Produzenten abrufbar ist.

Der 22-jährige Camara stellte geschickt total unterschiedlich Betroffenen die Frage: „Wie kann Integration gelingen?“, wodurch auch viele unterschiedliche Sichtweisen zu dieser Fragestellung in der Reportage Platz fanden. Er selbst kam 2016 aus der Elfenbeinküste über Libyen nach Deutschland und durfte laut eigener Aussage beim Filmdreh interessante Erfahrungen sammeln. „Bei einigen Interviews wurden die Antworten ganz anders gegeben als erwartet, dadurch war es sehr interessant mit den Menschen zu sprechen“, sagte Camara. Nach der Premiere heimste er viel Applaus von dem beeindruckten Publikum im Jugendzentrum ein.

Der Film kann ab sofort auf der Internetseite von Hauke Schubert, Produzent des Streifens, www.HaukesBlog.de, angeschaut werden.