Rentnerrock mit „NeverTooLate“ in Verden

+ © Karsten Klama „NeverTooLate“, die Rentnerrockband aus Bremen, tritt am 30. September in der Verdener Stadthalle auf. © Karsten Klama

Von Cocker bis Stones reicht das Repertoire von „NeverTooLate“. Am 30. September spielt die Bremer Band in der Verdener Stadthalle.

Verden – Rentner und Rock, geht das zusammen? – Ja, das geht! Wer sich selbst davon überzeugen will, hat am Samstag, 30. September, Gelegenheit dazu. Dann nämlich ist die Original Bremer Rentnerband „NeverTooLate“ auf Einladung des Trägervereins Verdener Kulturflügel zum dritten Mal auf der Bühne der Stadthalle zu sehen und zu hören.

„Der Band geht ein legendärer Ruf voraus“, schreibt der Kulturflügel in seiner Einladung. Unter dem Motto „Es ist nie zu spät, das zu tun, was wir immer gern tun wollten“ wurde sie 2012 gegründet. Voraussetzung fürs Mitmachen ist musikalische Begabung gepaart mit Begeisterung und einem Rentenbescheid. In den zehn Jahren ihres Bestehens haben sich „NeverTooLate“ kontinuierlich weiterentwickelt und gelten nun als fester Bestandteil der Rock-, Soul- und Blues-Szene in Bremen und umzu. Selbstbewusst nennen sie sich „Original Bremer Rentnerband“ und tragen ihr Motto im Namen: „NeverTooLate“ – es ist nie zu spät.

Dass es ihnen um den Spaß an der Rockmusik geht und nicht ums Geldverdienen, zeigt sich daran, dass sie ihre Gagen an gemeinnützige Organisationen spenden – so geht die Gage vom Konzert in Verden an die Bremer Klinikclowns.

Rock – das bedeutet, dass sie Stücke von Santana, Jethro Tull, Deep Purple, Rolling Stones, Otis Redding, Elvis Presley, Steppenwolf, Joe Cocker und anderen spielen. Aufgepeppt werden die Songs durch eigene Arrangements. So entsteht ein eindrucksvoller rockiger Sound. Vier Sänger und eine Sängerin wechseln sich in dem Repertoire ab, auch so entsteht eine vielfältige Klangpalette, die einzigartig ist. Komplettiert wird der Sound durch hervorragende Einzelkünstler an Gitarren und Saxophonen, eine Frau am Keyboard, sowie durch die Rhythmusgruppe von drei Schlagzeugern an den Bongos und Kongas, den Timbales und einem kompletten Schlagzeug mit Doppelfußmaschine.

Wer sich vielleicht in der Disco nicht mehr wohlfühlt, aber dennoch der Ansicht ist, es ist nie zu spät, mal wieder nach den Hits der 80er- und 90er-Jahre abzurocken, ist bei dieser Veranstaltung genau richtig. Denn Wunsch der Mitglieder von „NeverTooLate“ – und des Trägervereins – ist es, dass sich das Publikum von der Begeisterung, dem Rhythmus und der Energie der Band anstecken und es ebenfalls rocken lässt: Tanzbein schwingen ist ausdrücklich gewünscht!

Die Stadthalle ist im oberen Bereich für die, die lieber nur zuhören möchten, bestuhlt. Im unteren Bereich vor der Bühne aber gibt es auch die Möglichkeit zu tanzen – denn nicht jeden hält es bei den Songs wie „Highway to Hell“, „Jailhouse Rock“, „Knocking on Heavens Door“ oder „Dock of The Bay“ auf dem Stuhl.

Übrigens: Auch Mick Jagger und Keith Richards von den Rolling Stones haben schon lange das Rentenalter erreicht.

Beginn des Konzerts in der Verdener Stadthalle ist um 20 Uhr. Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Eintrittskarten für dieses außergewöhnliche Rockereignis gibt es in der Tourist-Information Verden zum Preis von 15 Euro.