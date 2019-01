Demonstration gegen den Paragrafen 219a auf dem Rathausplatz

Verden - Von Antje Haubrock-kriedel. Bereits einen Tag vor den bundesweiten Protestaktionen gegen den Paragrafen 219a gab es gestern in Verden eine Demonstration gegen den umstrittenen Paragrafen. Circa 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sich vor dem Rathaus versammelt und machten sich für das Recht der Frau auf umfassende und unabhängige Informationen zum Schwangerschaftsabbruch stark.

„Ich bin stolz auf diese Demonstration in Verden“, sagte Bürgermeister Lutz Brockmann zum Auftakt der Veranstaltung. Er sei erstaunt, dass es so etwas wie den Paragrafen 219a überhaupt gibt.

„Haben Frauen einen Misstrauensvorschuss?“, fragte

die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Verden, Kathrin Packham. Der Paragraf 218 schütze die Frau vor ungewollter Schwangerschaft. Der Paragraf 219a stehe dazu im Widerspruch und untergrabe das Selbstbestimmungsrecht der Frau. Um eine Entscheidung zu treffen, sei es unerlässlich, dass Frauen die Möglichkeit habe, sich sich unabhängig zu informieren und die Quellen selbst auszuwählen. Gerade dieses verbiete aber der Paragraf 219a. „Keine Frau macht sich die Entscheidung für einen Schwangerschaftsabbruch leicht“, betonte Packham. Der Paragraf unterstelle den Frauen aber, dass sie sich leichtfertig von Werbung beeinflussen lassen. „Dieses Frauenbild ist eine Beleidigung“, sagte Packham unter dem Applaus der Menge.

+ Protest auf der Rathaustreppe.

„Das, was wir fordern, zählt zur Selbstbestimmung einer Patientin. Denn nur wer alle Möglichkeiten kennt, kann vernünftig entscheiden“, sagte Ulla Schobert, geschäftsführende Leiterin des Frauenhauses und der Beratungsstelle BISS. Der Paragraf 219a verhindere diese, indem er Ärzte und Ärztinnen einschüchtert und kriminalisiert, die ihren Patientinnen diese Informationen zur Verfügung stellen. „Das zeigt Wirkung: Immer weniger Ärztinnen und Ärzte sind bereit, in ihren Praxen Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen“, so Schobert. Die einzige Möglichkeit im Landkreis bestehe in der Aller-Weser-Klinik. „Da können wir froh sein, dass das Krankenhaus in kommunaler Trägerschaft ist, denn konfessionelle Träger bieten diese Leistung gar nicht an“, betonte Schobert. Ein medikamentöser Abbruch oder Abbruch mit örtlicher Betäubung sei im Landkreis gar nicht möglich.

Alternative Anlaufstellen im näheren Umfeld seien ebenfalls überlastet und hätten zum Teil Schwierigkeiten, Ärztinnen und Ärzte zu finden, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Schobert berichtete weiter, dass selbst die Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen sich die Informationen mühsam beschaffen müssen. „Für diese Recherche wird viel Zeit gebraucht - Zeit, die für die Beratung und Unterstützung der ungewollt Schwangeren besser eingesetzt wäre“, sagte Schobert unter großem Beifall. Der von den Nationalsozialisten eingeführte Paragraf 219a sei ein Relikt aus dem vorigen Jahrtausend und gehöre daher schnellstens abgeschafft.