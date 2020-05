76 Reitpferde: Hammer fällt erstmals digital

Interessenten können vom Sofa aus mitbieten / Schon heute live auf dem Bildschirm

+ Mit der Kopfnummer sieben wird die Spörcken/Worldly-Tochter Sweet Surprise versteigert. Sie gehört zur vielversprechenden Kollektion der Verdener Online-Auktion für Reitpferde am 30. Mai. Foto: Ernst

Verden – Die Pferde für die Online-Auktion des Hannoveraner Verbandes am Sonnabend, 30. Mai, in der Verdener Niedersachsenhalle sind eingetroffen und haben ihre Boxen in der Ausbildungs-und Absatzzentrale bezogen. Da die 76 Reitpferde nicht, wie ursprünglich vorgesehen, vor Publikum versteigert werden dürfen, sondern aufgrund der strengen Auflagen in der Corona-Pandemie nur online ohne Publikum, kommt es erstmals überhaupt in Verden zu einer Online-Auktion für Reitpferde. Insgesamt 51 Dressur- und 25 Springpferde warten auf neue Besitzer. Kaufinteressenten können nach Absprache und unter Einhaltung der behördlichen Auflagen ihre Wunschkandidaten bei der täglichen Arbeit begutachten und auch ausprobieren. Am Sonnabend, 30. Mai, können dann ab 14 Uhr die Reitpferde bequem von zu Hause aus ersteigert werden. Einige der Auktionspferde zeigen sich doppelveranlagt und sind sowohl für den Dressur- als auch für den Springsport geeignet. Für diese Pferde ist auch die Ausbildung zum Vielseitigkeitspferd durchaus denkbar. Die Auswahl der Auktionspferde wurde so ausgelegt, dass nicht nur Profireiter, sondern auch Amateur- und Freizeitreiter fündig werden.