Reitjagd mit fleißiger Meute auf traumhafter Strecke

Von: Harald Röttjer

Die Meute immer vorweg, führte der Ritt durch herbstliche Wälder. © Röttjer, Harald

Durch den Forst Bessern führte die traditionelle Tour. Es gab viele positive Kommentare.

Verden-Eitze – Sehr gute Wetter- und Bodenverhältnisse bescherten den Teilnehmern der Reitjagd des Verdener Schleppjagd- und Reitvereins (VSJRV) in den Allerwiesen auf der Geestseite optimalen Voraussetzungen für diese traditionelle Veranstaltung. Der nächtliche Frost hatte am Sonnabend für eine nahezu trockene und feste Jagdstrecke vom Forst Bessern in der Gemarkung Luttum bis in den Dalsch in Hohenaverbergen gesorgt. Für die 35 Reiter war es erneut ein „traumhafter” Jagdtag.

„Als Veranstalter dieser traditionellen Reitjagd sind wir vom VSJRV natürlich sehr zufrieden mit dem Verlauf”, so Jagdherr Karl-Kristian Wallis aus Bremen. „Wir freuen uns über die vielen positiven Kommentare. Die Teilnehmer lobten dabei die Streckenführung, die trotz der erforderlichen Konzentration der Reiter auf Pferd und Strecke so manche Ausblicke erlaubte. Die fleißige Arbeit der Meute, die optimale Organisation, trugen ebenfalls zu der gelungen Veranstaltung bei. Stolz darauf zeigte sich der VSJRV, der vor wenigen Jahren die Organisation dieser Jagd vom Reitclub Verden übernommen hatte.

Bei Temperaturen noch leicht unter dem Gefrierpunkt fanden sich am Sonnabend schon frühzeitig die ersten Teilnehmer ein, die zum Teil einen weiteren Anfahrtsweg in Kauf genommen hatten. Nach der Begrüßung durch den Jagdherrn sowie der Hornsignale von „bien aller“ machten sich zuerst die Schleppenleger auf den Weg. Die Schleppen legte Mechthild von Lucke in Begleitung von Anja Cohrs. Nach kurzer Zeit setzten sich die Hunde der Niedersachsenmeute in Bewegung, geführt von Max Sponagel. Unmittelbar danach folgten die zwei Felder der Jagdreiter, das springende Feld führte Wallis sowie das zweite nichtspringende Feld Niclas Kutzer.

Etwa zwei Stunden dauerte dieser Parforceritt der Teilnehmer bei leichter Bewölkung und Temperaturen um den Gefrierpunkt durch die abwechslungsreiche Landschaft der Allerwiesen. Die etwa zwölf Kilometer lange Strecke führte von Luttum durch die Luttumer und Hohener Marsch über den Lohberg und wieder zurück zum Start. Es wurden dabei 20 Hindernisse überwunden, deren Pflege der VSJRV ebenso wie die Vorbereitung der Strecke übernommen hat.

Nach dem Curree für die Hunde und dem Eichenbruch für die Teilnehmer sowie der Versorgung der Pferde war die Gaststätte „Am Kamin” das Ziel für die Jagdtafel. Hier hielt Victor Siemers aus Thedinghausen die Jagdkritik, dessen Dank den Landeigentümern galt, ohne deren Unterstützung die Jagd nicht durchzuführen sei. Zudem lobte Siemers den großen Arbeitseinsatz der Helfer.

Nach dem Tod des langjährigen Jagdherrn Henrich Rohde drohte das Ende dieser bei den Reitern besonders beliebten Veranstaltung. Rohde hatte mehr als 35 Jahre die Jagd geprägt und mit viel Herzblut sowie einem großen Arbeitseinsatz die Strecke mit etlichen naturnahen Hindernissen gepflegt. Bei vielen Jagdreitern hat die Jagd einen festen Platz im Terminkalender.

Vorfreude auf eine bestens präparierte Strecke: Das Jagdfeld macht sich auf den Weg. © Röttjer