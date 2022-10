Rehkitz Odins zweite Chance

Von: Wiebke Bruns

Rehkitz Odin geht es schon viel besser, auf dem Arm von Julia Linz. © Bruns

Dem verwaisten Bock wurden Leben und Augenlicht gerettet.

Verden – „Wenn ein Tier eine Chance hat, dann soll es diese Chance bekommen“, sagt Julia Linz, Gründerin und Betreiberin der Wildtierpflegestelle Verden. Glück für Rehkitz Odin. Der verwaiste Bock drohte zu erblinden. Dank des Einsatzes der Verdenerin und der Klinik für Kleintiere in Sottrum kann er wieder sehen.

Nachdem die Mutter des kleinen Bocks überfahren worden war, brachte ihn ein Jagdpächter zu der sich einzig aus Spenden finanzierenden Pflegestelle in Verden. „Zwei, drei Tage war er alt“, erinnert sich Julia Linz. Sein Zustand: schlecht. „Odin hatte verklebte Augen, Nasenausfluss und Lungengeräusche.“

Die Augen seien dermaßen geschwollen gewesen, dass die tiermedizinische Fachangestellte die ersten Tage nicht in diese habe hineinsehen können. „Nach dem Abschwellen war erkennbar, dass sie komplett weiß waren. Es war kein Augapfel zu erkennen. Da war klar, dass er nichts sehen kann“, sagt die Verdenerin. Weiteres Indiz sei gewesen, dass er nur auf Geräusche reagiert habe. Schnell wurde ihm der Geruch seiner Ziehmutter aber vertraut, doch Trinken viel ihm schwer. Anfangs habe sie alle halbe Stunde versucht, ihm die Flasche zu geben. War über jede noch so kleine Trinkmenge glücklich.

Mit Klein-Odin fuhr Julia Linz nach Sottrum in die „Klinik für Kleintiere“ zu Chefarzt Marco Werhahn Beining. Zu seinen Spezialgebieten gehört die Ophthalmologie (Augenheilkunde). Die Rehkitze, die er schon auf dem Behandlungstisch hatte, kann er an einer Hand abzählen, sagt er. Doch das war kein Problem.

Bei Odin stellte er fest, dass nicht das Auge Ursache war. „Es gab einen anderen Entzündungsherd“, erklärt der Veterinär. In diesem Fall habe eine Nabelinfektion die Augenentzündung nach sich gezogen. „Wenn die Infektion so schlimm ist, dass sie die Augen mitnimmt, ist die Entzündung schon überall im Körper“, weiß Marco Werhahn Beining. „Hätte keiner etwas gemacht, wäre er gestorben“, sagt er über den jungen Bock.

Somit passte auch der gestörte Gleichgewichtssinn ins Bild, der sich in der Wildtierpflegestelle zeigte. „Die Bakterien hatten sich aufs Ohr gesetzt“, erklärt Julia Linz. Ihre Befürchtung, dass auch das Gehirn betroffen sein könnte, bestätigte sich nicht. Acht Wochen wurde Odin medikamentös behandelt. Der Weißanteil in den Augen löste sich nach und nach auf.

Dr. Beining half Odins Augenlicht zu retten. © Klinik

Als er zu geschätzt 95 Prozent habe sehen können, durfte der kleine Bock zu drei weiteren Rehkitzen ins Außengehege des Wohnhauses von Familie Linz umziehen. Dort sei der Kleinste der Vier dann so übermütig geworden, dass er sich eine „kleine Fraktur am Hinterbein“ zugezogen hat. Eine Operation brauchte es nicht. Stabile Verbände reichten.

Mittlerweile hat Odin wieder den vollen Durchblick und läuft sicher auf vier gesunden Beinen. Seinen drei Kitz-Freunden konnte er bereits in ein größeres Gehege bei Familie Norden in Specken folgen. Sobald die Bande groß genug ist, um es ohne menschliche Hilfe zu schaffen, werde sie in die Freiheit entlassen. Aber am Mittwoch werden Odin und Julia Linz zunächst im NDR zu sehen sein. Um 11.30 Uhr in einer Reportage über die Wildtierpflegestelle Verden. wb