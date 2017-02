Regionales Monitoring gegen Fachkräftemangel

Verden - Haupt- und Realschüler sehen ihre Zukunft überwiegend in der Region. Gleichzeitig klagen aber die Unternehmen im Kreisgebiet über große Probleme bei der Besetzung ihrer Stellen mit Fachkräften.

Ihre Bereitschaft, auf Lebensentwürfe und Bedürfnisse der künftigen Mitarbeiter stärker einzugehen, wächst. Dies ergab eine Unternehmens- und Schülerbefragung im Landkreis, die Wirtschaftsförderung und ALV Landkreis Verden durchgeführt haben. Ute Schwetje-Arndt stellte die Ergebnisse für die 2. Ausbildungs-, Arbeitsmarkt- und Fachkräftekonferenz im Kreishaus zusammen.

„Der Landkreis Verden bleibt trotz der leichten demographischen Entspannung nicht vom Fachkräftemangel verschont“, machte Landrat Peter Bohlmann deutlich, als er zur Konferenz Vertreter verschiedener Branchen, einer Reihe von Landkreisen und der Metropolregion Nordwest begrüßte. Um diesem wachsenden Mangel entgegenzutreten, sei wichtig, junge Menschen in der Region zu halten, das Potential der Erwerbstätigen zu erschließen und Fachkräfte aus der Nachbarschaft zu rekrutieren.

Trotz des Fachkräftemangels sei ein Anstieg der Langzeitarbeitslosen zu verzeichnen. Hier gelte es, Arbeitsangebot und -nachfrage anzupassen. Eine weitere Herausforderung sei, die Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt zu integrieren. „Wir können es uns nicht mehr erlauben, Menschen, die arbeiten wollen, links liegen zu lassen“, betonte der Landrat.

Die Konferenz sollte nicht nur diese Ausgangslage näher beleuchten, sondern auch ein Fragebogenbaukasten für regionales Fachkräftemonitoring. Das Tool haben die Verdener Wirtschaftsförderung gemeinsam mit dem Landkreis Osnabrück entwickelt und stellten es vor.

Der Fachdienst im Kreishaus hatte das Tool bereits genutzt und Ute Schwetje-Arndt konnte Ergebnisse präsentieren. „Angeschrieben wurden 1540 Unternehmen. 348 Fragebögen kamen zurück, was einer Rücklaufquote von 22,6 Prozent entspricht“, berichtete sie. Daneben seien 2151 Fragebögen an Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I und II sowie den Berufsbildenden Schulen verteilt worden. Hier war der Rücklauf sogar 1515 Bögen: 73,8 Prozent.

Eine Prognose im Zukunftsatlas 2016 rangierte die Zukunftsfähigkeit des Landkreises unter allen 402 kreisfreien Städten und Kreisen auf Platz 146, berichtete Schwetje Arndt. Das zeige eine Verbesserung von 59 Plätzen seit 2013. Die Beschäftigung habe sich in dieser Zeit aber weniger dynamisch entwickelt als im Landesdurchschnitt und in der Metropolregion Nordwest. Auch bei unbesetzten Ausbildungsstellen sei der Landkreis Verden das Schlusslicht.

Firmen klagen über offene Stellen

Dabei sei die Verbundenheit mit der Region vor allem bei Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I und der Berufsbildenden Schulen groß. Demgegenüber hätten die Unternehmen erklärt, dass Probleme mit offenen Stellen und deren Besetzung im Bereich der Fachkräfte mit 83,2 Prozent schon jetzt mit Abstand am größten seien. Schwetje-Arndt betonte daher die Bedeutung des regionalen Fachkräftemonitorings. Als Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel hätten die Betriebe meist die Schaffung eines positiven Betriebsklimas, Aus- und Weiterbildung der Angestellten, Maßnahmen zur Work-Life-Balance sowie Fachkräfteinitiativen für die Region genannt.

Zeitausgleich für Überstunden und Teilzeitangebote gebe es bereits in 88,6 Prozent der Betriebe. Alarmierend sei aber, dass 62,9 Prozent der befragten Firmen nicht plane, Angebote zur Kinderbetreuung zu machen. Noch seltener seien Betriebskindergärten. 71,4 Prozent der Betriebe sähen keine Notwendigkeit zur Veränderung.

Zur Rekrutierung der Fachkräfte lägen persönliche Beziehungen und Praktika bei den Betrieben ganz vorn, gefolgt von Internet und Anzeigen in der Zeitung. Auch für Schüler stehen Praktika an erster Stelle, danach wurden Infotage an der Schule und das Internet genannt.

928 Ausbildungsplätze hätten die befragten Unternehmen im vergangenen Jahr angeboten. 132 davon, meist im Handwerk und im produzierenden Gewerbe, seien unbesetzt geblieben. Drei Viertel der Jugendlichen, die einen Ausbildungsvertrag unterschrieben haben, hätten immerhin eine Stelle in ihrem Wunschberuf gefunden. Wichtig beim künftigen Ausbildungsbetrieb sei ihnen vor allem das Betriebsklima und gleich danach die verständliche Anleitung durch den Ausbilder, berichtete Schwetje-Arndt.

Von den Schülern der Sekundarstufe I fühlten sich 58,7 Prozent gut oder sehr gut über Ausbildungsmöglichkeiten informiert, bei den Gymnasiasten hätten das nur 34.2 Prozent gesagt. ahk