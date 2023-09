Erste aßen, was um die Ecke wächst

Präsentierten gestern in Dörverden bereits regionale Produkte: Werner Reichmann und Heike Menge. © Niemann

Regio Challenge mit Produkten aus der Region gestartet / Freitag Eitze das Ziel

Verden/Landkreis – Gestern sind die Regio-Wochen rund um die Regio Challenge Verden gestartet. Die Organisatoren hatten sich zum Auftakt den Kartoffeltag auf dem Hof Lohmann in Dörverden-Westen ausgesucht. Dort präsentierten sie die Aktion, bei der es darum geht, sich eine Woche lang von regionalen Produkten zu ernähren, die im Umkreis von 100 Kilometern hergestellt werden. „Iss, was um die Ecke wächst“ lautet das Motto und passend dazu gibt es einige Veranstaltungen.

Für die einwöchige Regio-Challenge wurde der Zeitraum 16. bis 24. September festgelegt. Bereits am Freitag, 8. September gibt es die Möglichkeit, den „Stoffers Hoff“ in Verden-Eitze zu besichtigen und Informationen aus erster Hand zum Thema umweltschonender Tierhaltung zu bekommen. Von 16.30 bis 18.30 Uhr, wobei es am Anfang auf die Weide zu den Limousin-Rindern von Elisabeth Fresen geht. Teilnehmer werden deshalb gebeten, mit dem Fahrrad zu kommen und sich bis 6. September anzumelden unter info@stoffershoff.de. Eine spontane Teilnahme ist aber auch möglich.

„Wem gehört das Saatgut?“ - wer sich die Frage schon mal gestellt hat, der könnte eine Woche später, am Freitag, 15. September, ab 19.30 Uhr in der Verdener Stadtbibliothek eine Antwort finden. „Saatgut ist sowohl Ausgangspunkt für die Ernte, als auch ein großes, globales Geschäft. Jutta Sundermann analysiert dieses Spannungsfeld und stellt regionale Alternativen zum aktuellen Saatgutmarkt vor“, heißt es in einem Flyer zu der Aktion. Die Referentin sei „freie Publizistin. „Sie arbeitet seit vielen Jahren zum Thema biologische Vielfalt und zu Gentechnik in der Landwirtschaft.“ 2014 habe sie „Aktion Agrar“ gegründet. Dies sei eine gemeinnützige Aktion, die sich unter anderem dafür stark mache, dass Bauern und Gärtner Zugang zu Saatgut erhalten.

Wer Anregungen für eine „Pizza Regio“ sucht, der kann sich Mittwoch, 20. September, vormerken. Von 14 bis 16.30 Uhr wird die italienische Köstlichkeit mit ausschließlich regionalen Zutaten im Lehmbackofen auf der Verdener Stadtwaldfarm zubereitet und bestimmt tierisch lecker.

„Gemeinsam kochen und das Immunsystem stärken“, darüber will Heike Mengel am Donnerstag, 21. September, ab 18 Uhr im Müllerhaus Brunsbrock informieren. Es geht um den Einfluss von Nahrungsmitteln auf die Organe. Die Gesundheitspädagogin und medizinische Fachangestellte wird dies erläutern und lädt zum gemeinsamen Kochen ein. Weil die Teilnehmerzahl begrenzt ist, sind vorherige Anmeldungen unbedingt erforderlich bis 17. September unter 04231/928868 oder per Email an heike.mengel@ewetel.net.

Den Abschluss bildet am Sonntag, 24. September ab 13 Uhr der Ökomarkt in Verden. Dort werden sich unter anderem regionale Anbieter präsentieren. wb