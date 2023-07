„Regio Challenge Verden“: Essen wächst um die Ecke

Von: Wiebke Bruns

Teilen

Werben für die „Regio Challenge Verden (v.l.): Werner Reichmann, Heike Mengel, Tanja Ritter, Hannelore Wessel, Karen Dippe und Doris Löwe. © Wiebke Bruns

Ist es möglich, sich eine Woche lang von Lebensmitteln zu ernähren, die im Umkreis von 100 Kilometern angebaut oder produziert werden?

Verden - Auf den ersten Blick ist vielleicht schwierig, aber es geht, sich eine Woche lang von Lebensmitteln zu ernähren, die im Umkreis von 100 Kilometern angebaut oder produziert werden, wissen die Organisatoren der „Regio Challenge Verden“. Sie laden ein, sich vom 16. bis 24. September dieser Herausforderung zu stellen. Ganz nach dem Motto: „Iss, was um die Ecke wächst.“

Auf ihrer Homepage (www.regio-challenge-verden.de) hat die sich dafür gegründete Gruppe namens „VeReNa – Verden regional und nachhaltig“ eine Karte veröffentlicht, wo man regionale Lebensmittel bekommen kann beziehungsweise wo diese, beispielsweise in Restaurants, verwendet werden. Gerne ergänzen sie die Karte noch um weitere Anbieter, die sich dafür einfach nur mit ihnen in Verbindung setzen müssen.

Zudem planen sie mehrere Veranstaltungen zu dem Thema während der von ihnen ausgerufenen „Regio-Aktionswochen“. Diese starten am Sonntag, 3. September, beim Kartoffelfest auf Lohmanns Hof in Dörverden-Westen. Es folgen Vorträge und Informationsveranstaltungen, beispielsweise eine Hofbesichtigung auf dem Stoffers Hof in Eitze und ein gemeinsames Pizzabacken auf der Stadtwaldfarm. Alle Termine werden auf der Homepage veröffentlicht.

Die einwöchige Challenge endet am Sonntag, 24. September, mit dem Ökomarkt in Verden. Nach dreijähriger Pause hat die Gruppe die Organisation des gesamten Ökomarktes auf dem Lugenstein übernommen.

Die Idee der Regio-Challenge ist nicht neu. Es gibt sie in anderen Städten. Rotenburg, Hannover und Oldenburg nennen die Organisatoren als Beispiel. In Verden hatten die Aktion im vergangenen Jahr bereits Annelie Sieveking, Hannelore Wessel und Werner Reichmann organisiert. Dieses Jahr sind sie mit Karen Dippe, Doris Löwe, Heike Mengel und Tanja Ritter bereits zu siebt. Und vergrößert haben sie auch den Regional-Radius von 50 auf 100 Kilometer.

„Es hat einen ernsten Hintergrund“, verdeutlicht Werner Reichmann. „Im Supermarkt kommen viele Lebensmittel von sehr weit her. Wenn man das Spiel mitmacht, wird einem dies bewusst, weil man sich damit beschäftigen muss.“

„Beim Zucker fange ich dann schon an nachzudenken“, sagt Hannelore Wessel. Genauso bei der Frage, wer noch im Landkreis Verden Getreide produziert. Das Spiel rege zum Nachdenken darüber an und helfe bei der erforderlichen Ernährungswende. „Beim Salz wird es schwierig“, sagt Karen Dippe, aber auch da gebe es eine Lösung. Für den Kaffee dagegen nicht, jedoch lasse sich dafür einer der zwei täglichen Joker ziehen, die es für Zutaten gibt, die nicht aus regionalen Produkten stammen.

Alle engagieren sich ehrenamtlich für die Aktion. Aber wer ist der Gewinner bei dem Spiel? Die Region, das Klima, die Landwirte vor Ort und die eigene Gesundheit, machen sie schnell klar. Und sie nehmen allen die Angst, sich eine Woche nur von Bratkartoffeln mit Spiegelei ernähren zu müssen. Ganz gleich, ob Vegetarier oder Fleischesser.

Wer sich für das Spiel über die Homepage anmeldet, bekommt alle Infos und einige Rezeptideen per E-Mail. Für Fragen und Anregungen steht die E-Mail-Adresse moin@regio-challenge-verden.de zur Verfügung.

Von Wiebke Bruns