Verden: Sie hat die Demenzversorgung im Stift geprägt

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Anerkennung: Bianca Nellen-Brand (r.) mit ihren beiden geschätzten Mitarbeiterinnen Andrea Buchwald-Eggers (l.) und Regina Conrads. © Antje Haubrock-Kriedel

Regina Conrads verlässt nach 35 Jahren das Caritasstift St. Josef in den wohlverdienten Ruhestand. Sie war unter anderem Seelsorgebeauftragte im Wohnbereich Maria.

Verden – Nahezu 35 Jahre war Regina Conrads allseits geschätzte Mitarbeiterin des Caritasstift St. Josef. Am 30. September wurde sie im Rahmen eines gemeinsamen Frühstücks mit allen Kolleginnen und Kollegen in den Ruhestand verabschiedet.

Am 15. Oktober 1987 begann Regina Conrads ihre Arbeit im Caritasstift als Pflegehelferin, machte dann eine Ausbildung zur Altenpflegerin und absolvierte Weiterbildungen zur Wohnbereichsleitung in der Altenpflege, zur gerontopsychiatrischen Fachkraft und zur Palliativfachkraft. Während ihrer langen Dienstzeit als Altenpflegerin arbeitete sie als Leitungskraft, als Seelsorgebeauftragte und in der Mitarbeitervertretung.

„Geprägt hat Frau Conrads die Demenzversorgung im Caritasstift mit dem Aufbau des beschützenden Bereichs ‘Maria’, berichtet die übergangsweise aus dem Ruhestand zurückgekehrte Einrichtungsleiterin Bianca Nellen-Brand. Das Konzept „Hier gehen die Uhren anders“ stünde für eine hochindividualisierte pflegerische Versorgung und Betreuung von Menschen mit demenziellen und anderen gerontopsychiatrischen Erkrankungen.

„Frau Conrads war maßgeblich an der Entwicklung dieses Konzeptes beteiligt und übernahm als verantwortliche Bezugspflegekraft die Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner. Im Wohnbereich ‘Maria’ übernahm sie auch gemeinsam mit der Kollegin Heike Schilling die Aufgabe der Seelsorgebeauftragten“, so Nellen-Brand.

Der Wohnbereich „Maria“ wurde 2008 eingeweiht. „Davor haben die geistig fitten und die schwer dementen Bewohner zusammen gewohnt. Dabei haben sie sich oft gegenseitig gestört“, erinnert sich Regina Conrads. In dem neuen Wohnbereich hätten sich die dementen Bewohner sofort wohlgefühlt und seien ruhiger geworden. „Man kann den Tag hier gemeinsam mit den Bewohnern gestalten und überlegen, was man anbieten möchte“, berichtet sie. Wichtig sei, dass die Demenzkranken immer dieselbe Vertrauensperson hätten und die Handlungsabläufe die gleichen seien. „Man muss auch gut in den Gesichtern lesen können. Die Menschen leben in ihrer eigenen Welt “, sagt Regina Conrads. Eines der schönsten Komplimente, das sie bekommen habe, sei, „du bist wie meine Mama“. Das zeige, dass die Bewohner sich geborgen fühlen. „Man muss immer im Blick haben, dass die Menschen ihre Würde behalten. Die Charaktereigenschaften bleiben die gleichen, auch bei Demenz“, erklärt Conrads.

Eine weitere Mitarbeiterin, die schon seit 35 Jahren im Caritasstift tätig ist, ist Andrea Buchwald-Eggers. Sie arbeitet als Hauswirtschaftsleiterin und ist somit zuständig für das tägliche leibliche Wohl von 85 Bewohnerinnen und Bewohnern sowie den Mieterinnen und Mietern der Residenz. Zudem werden die Kinder des Kindergartens und der Kinderkrippe St. Josef mit einem täglichen Mittagessen beliefert. Auch einige der Mitarbeitenden genießen die warme Mahlzeit. Darüber hinaus verantwortet Andrea Buchwald-Eggers die Wäscheversorgung sowie die Reinigung des Hauses. Als anerkannte Ausbilderin in der Hauswirtschaft hat sie seit 2004 manchen Auszubildenden durch die Prüfung gebracht.

Die Küche sei in den vergangenen Jahren moderner geworden, freut sich Buchwald-Eggers. Eine Herausforderung sei es auch, für Kinder und alte Menschen gemeinsam zu kochen. „Da wir selbst kochen, können wir auch neue Ideen umsetzen und auf spezielle Wünsche der Bewohner eingehen. So findet auch schon mal das Lieblingsgericht eines Bewohners seinen Platz im Speiseplan.“

„Es ist etwas Besonderes, dass sich zwei altgediente Mitarbeiterinnen so sehr mit unserem Haus identifizieren. Der Caritasstift St. Josef wird durch solche Mitarbeitenden geprägt“, freut sich Bianca Nellen-Brand.