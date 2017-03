Reformation setzt sich erst spät durch

Dr. Walter Jarecki referierte in der Johanniskirche über „Die Reformation im Hochstift Verden“. - Foto: Kirchenkreis/Dierolf

Verden - 200 Geschichtsinteressierte folgten der Einladung des Kirchenkreises Verden zu einem Vortrag über die Ereignisse während der Reformationszeit im Bereich Verdens. So konnte der Referent, Dr. Walter Jarecki, seinen Vortrag „Die Reformation im Hochstift Verden“ in einer vollen St. Johanniskirche präsentieren.

„Jarecki ist ein Kenner der Verdener Geschichte und hat sich anhand alter Dokumenten intensiv in das Thema eingearbeitet“, schreibt Kerstin Dierolf, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit im Kirchenkreis Verden. Entlang der Lebensläufe von vier Bischöfen im 16. Jahrhundert zeigte er auf, wie sich die neue Lehre im Raum Verden nur zögerlich durchsetzen konnte und zum Teil zu schweren kriegerischen Auseinandersetzungen führte.

Während Martin Luther 1517 in Wittenberg seine berühmt gewordenen Thesen veröffentlichte, war für den Bereich Verden Erzbischof Christoph von Braunschweig-Lüneburg zuständig, der von der neuen Lehre wenig hielt und ihre Umsetzung zu verhindern suchte. So wurde im Jahr 1525 sogar noch Johann Bornemacher zum Feuertod auf dem Lugenstein verurteilt. Sein Vergehen: Er hatte bei seiner Durchreise den Domprediger durch Zwischenrufe gestört – was ein übliches Mittel war, um die Reformation einzuleiten.

Erst nach und nach setzten sich unter den Mitgliedern des Domkapitels (also den leitenden Geistlichen am Dom) auch Anhänger der neuen Lehre durch. Sie allerdings lösten das Thema zunächst für sich so, dass sie nach außen noch die Weihen der alten Kirche übernahmen, um ihre Ämter und Gehälter zu behalten, während sie sich im Glauben jedoch dem Gedankengut Luthers anschlossen.

Mitte des 16. Jahrhunderts führte der Glaubensstreit zu kriegerischen Auseinandersetzungen mit viel Leid für die Bevölkerung, besonders im Raum Rotenburg. Erst 70 Jahre nach Luthers Thesenanschlag konnte sich unter Bischof Philipp Sigismund das Gedankengut Luthers auch in Verden etablieren und zum Beispiel in der Johanniskirche in der Ausstattung widerspiegeln.

Wer sich für die Reformationsgeschichte Verdens ausführlicher interessiert, kann die Details in einer Broschüre nachlesen, die der Referentean diesem Abend vorstellte. Sie liegt ab April in den offenen Kirchen aus oder kann unter Telefon 04231/9850804 angefordert werden.