Auf der Reeperbahn in Verden: Wo Tempo 30 schon zu schnell ist

Von: Markus Wienken

Fußgängerüberweg in Richtung Aller. Nicht immer halten Autofahrer rechtzeitig an, auch deshalb, weil sie die Spaziergänger spät sehen – oder zu schnell sind. © Markus Wienken

Tempo 30 auf der Reeperbahn in Verden? Rücksicht am Zebrastreifen? Da hält sich kaum jemand dran - aber die Fahrschule! Unterwegs mit Sabine Deutsch...

Verden – Das ist doch einfach. Alles ausgeschildert, sogar die zulässige Höchstgeschwindigkeit steht deutlich und übergroß auf der Straße: maximal Tempo 30. Sabine Deutsch hält sich dran, auch ihre Fahrschüler gehen – natürlich – vom Gas. Aber der Rest? Viele bräuchten da sicherlich eine „Nachschulung“.

Ordentlich Betrieb auf der Reeperbahn in Verden: Ob zu Fuß, mit dem Rad oder dem Auto, mit Überraschungen ist immer zu rechnen. Also Fuß vom Gas. © Markus Wienken

Start ist am Norderstädtischen Markt in Verden

Start ist am Norderstädtischen Parkplatz. Da wartet auf der Straße Blumenwisch, schräg gegenüber dem Eiscafé, schon eine erste kleine Herausforderung. Von rechts kommt ein Fahrzeug aus der Straße Norderstädtischer Markt – und hat Vorfahrt. „Die Linien sieht nicht jeder, aber die Situation ist eindeutig. Also Vorsicht“, sagt Sabine Deutsch. Sie bremst und lässt den Autofahrer vor. Hinter ihr wird’s eng. Aber der Fahrer stoppt rechtzeitig.

Raus aus der Parklücke, ohne auf den Verkehr zu achten, auch damit müssen Autofahrer rechnen. © Markus Wienken

Mit mäßigem Tempo geht’s im Fahrschulwagen weiter, auf der Blumenwisch Richtung Aller, dann nach links in die Reeperbahn. Fast noch neu und gut ausgebaut, schnurgerade, alles im Blick, so das erste Gefühl, wenn der Asphalt vor einem liegt. „Das verlockt schon, um schneller fahren“, gibt Sabine Deutsch zu. Lässt es aber natürlich, was dem nachfolgenden Verkehr nicht immer passt. Raser, riskante Überholmanöver, ordentlich Betrieb, die Reeperbahn macht ihrer Kollegin in Hamburg täglich alle Ehre. Der Beifahrer will sich gerade zu Wort melden, sein Leid über Rücksichtslosigkeit und Raserei klagen, da ist allerhöchste Aufmerksamkeit am Fußgängerüberweg gefordert. Schlechte Sicht, weil parkende Autos im Weg sind, eilige Spaziergänger die aus der Stadt, vom Carl-Hatzky-Weg zur Aller und umgekehrt laufen, der Überweg erfordert die Weitsicht aller Beteiligten. „Jeder, auch wenn er sich im Recht fühlt, sollte sich mit der gebotenen Vorsicht dem Überweg nähern“, betont Sabine Deutsch. Tempo 30 ist da mehr als angebracht. Fast schon zu schnell!

Gut abgefahren, aber nicht zu übersehen: Tempo 30 gilt auf der Reeperbahn. © Markus Wienken

Unübersichtlich auf der Reeperbahn in Verden

Die (mäßige) Geschwindigkeit passt auch zur nächsten Situation. Links und rechts der Reeperbahn reiht sich Parkplatz an Parkplatz. Wer aus der Lücke will, der hat es schwer. Erst recht dann, wenn statt Tempo 30 ordentlich auf’s Gas getreten wird. Also bleibt Sabine Deutsch bei ihrem Tempo, auch mal deutlich weniger, und tut gut daran: Unweit des Fußgängerüberwegs schert rückwärts ein Fahrzeug aus der Lücke. Alltag auf der Reeperbahn. Der Fahrer braucht ein wenig, um sein Auto in die Spur zu bringen, denn auch auf der Gegenfahrbahn herrscht Betrieb. Sabine Deutsch nimmt’s gelassen. „Auch deshalb gilt hier Tempo 30.“

Durch die Straße Hinter der Mauer in Verden in die „Puppenstube“

Im Kriechgang durch die Straße Hinter der Mauer, sonst wird’s für die Fußgänger gefährlich. © Markus Wienken

Überholen ist in der Straße Hinter der Mauer nicht möglich

Weiß die Fahrschullehrerin und hält sich weiter dran. Nicht aber der nachfolgende Autofahrer, der zwar hinter dem Fahrschulwagen bleibt, aber immer dicht auf der Stoßstange. Nicht deshalb, sondern weil eine weitere spannende Strecke wartet, biegt Sabine Deutsch nach links, von der Reeperbahn in die Brückstraße ab. Wer das erste Mal mit dem Auto in die Brückstraße fährt, die nach wenigen Metern zur Straße Hinter der Mauer wird, den beschleicht das Gefühl, etwas Verbotenes zu tun. Die Straße eng, verwinkelte Häuser bis an die Bordsteinkante gebaut, Fußgänger und Radfahrer können nicht überholt, müssen im Schritttempo „verfolgt“ werden. „Verfolgt“ wird, aber auch überholt. Autos passen eigentlich gar nicht in diese gemütliche Puppenstube. Aber sie dürfen, und viele Schilder sagen, was zu tun und zu lassen ist. „Kaum möglich, sich akribisch an all’ die Regeln zu halten. Aber wir fahren da trotzdem regelmäßig durch“, sagt Sabine Deutsch. Vielleicht auch deshalb, weil ein wenig Disziplin dazu gehört, sich an die gesetzlichen Gebote zu halten, die da lauten: Erst Tempo 30, was in der Straße schon sehr ambitioniert ist, dann Tempo 20, auch weil sich eine Seniorenwohnanlage in der Nähe befindet und um Ruhe und Rücksicht bittet, dann wieder, vielleicht noch 20 Meter bis zur Einmündung Blumenwisch, bis Tempo 30, aber sofort die Bremse treten – und Vorfahrt achten. Eine Übung mit Seltenheitswert – und viel Disziplin. Aber: „Es geht ja auch langsamer“, so die Fahrlehrerin.

