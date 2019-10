Rebensaft vom Storchengrund

Verden – Wein aus Niedersachsen ist auf dem Vormarsch. Das Bundesland ist seit 2016 offizielles Weinanbaugebiet. Möglich wurde dieses durch die Reform der EU-Weinmarktregelung. Davor konnten Reben nur als Hobby angebaut werden, der Verkauf von Wein war nicht gestattet.

Circa 20 Nachwuchswinzer aus ganz Niedersachsen wollen jetzt durchstarten. Am Donnerstag, 31. Oktober, treffen sie sich in Verden, um den Verband Niedersächsischer Winzer zu gründen. Mit dabei sind auch Bärbel und Hans-Joachim Rater aus Verden. Das Ehepaar hat im Mai am Halsmühlenweg beim Storchengrund auf einem 500 Quadratmeter großen Grundstück Reben gepflanzt und hofft in zwei Jahren auf den ersten eigenen Wein.

Für den Weinbau habe sie sich schon immer interessiert, sagte Bärbel Rater. Bereits als Kind machte sie mit ihren Eltern Urlaub an Mosel und Ahr, später reiste sie mit ihrem Mann in die Weingegenden. Durch den Kontakt mit den Winzern kam sie auf die Idee, eigenen anzubauen. „Ich hatte schon immer den Wunsch, in diese Richtung etwas zu bewegen, aber es fehlte die gesetzliche Grundlage“, erzählt die Verdenerin.

Nun also gibt es den „Weinberg am Storchengrund“, auch wenn es genau genommen gar kein Weinberg ist. Der guten Ernte soll das aber keinen Abbruch tun. „Wein wächst nicht nur am Berg“, weiß Bärbel Rater. Sie hofft nun, dass sich die Reben gut entwickeln und im nächsten Jahr die ersten Früchte tragen. „Die Rebsorte Muscaris ist eine Empfehlung des Weinbauinstituts Freiburg. Sie ist pilzresistent und daher auch für unser feuchteres Klima im Norden geeignet. Die Trauben sollen einen genussvollen Weißwein ergeben“, so die Nachwuchswinzerin. Mit den anderen niedersächsischen Jungwinzern gab es schon einige Treffen, zum Beispiel in Lüchow-Dannenberg und Bad Zwischenahn. „Einige haben ihre Reben gleich nach der Gesetzesänderung 2016 gepflanzt und konnten schon ihren eigenen Wein ernten. Der hat mir sehr gut geschmeckt“, verrät die Verdenerin.

Viele der neuen Winzer stammen aus der Landwirtschaft und wollen sich mit dem Weinverkauf ein weiteres Standbein schaffen. Einige wollen sogar ganz umschwenken. „Vom Schwein zum Wein“, wie Bärber Rater es ausdrückt. Damit das auch klappt, haben die meisten Nachwuchswinzer erfahrene Kollegen, die ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das Ehepaar Rater wird von dem befreundeten Winzer Norbert Helde unterstützt, der in Jechtingen am Kaiserstuhl ein ökologisches Weingut betreibt. Da es mit der eigenen Lese noch etwas dauert, absolvierten die Raters hier im Sommer ein „Praktikum“. In Ermangelung eines eigenen Weinkellers soll die erste Lese des „Weinbergs am Storchengrund“ auch am Kaiserstuhl gekeltert werden.

Die Organisation soll den niedersächsischen Winzern dazu dienen, die eigenen Interessen durchzusetzen. Als ein Beispiel nennt Rater die Straußwirtschaften. In Weinbaugebieten haben sie eine lange Tradition. Der Winzer hat das Recht, auf seinem Weingut an vier Monaten im Jahr seinen selbsterzeugten Wein auszuschenken. „In Niedersachsen erlaubt das Gaststättengesetz das gar nicht. Unser Verband möchte Einfluss darauf nehmen, dass das geändert wird“, erklärt die Neuwinzerin. „Wichtig ist es auch, erst einmal als Weinbaugebiet anerkannt zu werden“, betont Rater. Wichtigste Aufgabe der Zusammenkunft sei aber, eine Satzung auszuarbeiten, zu verabschieden sowie einen Vorstand zu wählen. ahk