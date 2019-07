Verdener Realschul-Party wächst

Verden – Eine Wiedersehensfeier, in großem Kreis Freunde von damals treffen, einfach mal gucken, was aus wem geworden ist, so die Partyidee von Oliver Hennig und Karolin Muës. Von 1992 bis 1996 hat das Duo die Realschule in Verden besucht, und alle, die während dieser Zeit dort ebenfalls die Schulbank gedrückt haben, sollen dabei sein.

„Es müssen nicht die kompletten vier Jahre sein, Hauptsache man war in der Zeit mal dabei, egal ob kurz oder lang“, zieht das Duo die Grenzen nicht so eng. „Das Fest steigt am Samstag, 28. September, in Haag’s Hotel Niedersachenhof“, so Muës.

Seit November vergangenen Jahres arbeitet das Duo Hennig/Muës an dem Projekt. „Und es läuft prima“, so der Zwischenstand des Orga-Teams.

Die Resonanz ist überwältigend. Facebook, Instagram, der erste Aufruf in unserer Zeitung, die „Realschule-Gemeinde“ wächst. Zudem hat die Organisatorin – ganz altmodisch – zahlreiche Ehemalige selbst angerufen. „Es waren viele schöne Gespräche dabei“, erzählt sie. „Leider auch die eine oder andere traurige Nachricht. Aber das gehört wohl dazu.“

Was anfänglich klein begonnen hatte, ist mittlerweile ein Großprojekt geworden. Und es soll noch größer werden. „Wir möchten neben weiteren Schülern gerne möglichst viele Lehrerinnen und Lehrer von damals mit am Tisch haben“, so der Wunsch. Erste Zusagen dafür gibt es bereits. „Etliche sind natürlich nicht mehr im Dienst, wollen aber trotzdem kommen, eine Referendarin von damals wäre sogar bereit, uns durch die Schule zu führen“, so Muës.

Die bisherigen Rückmeldungen, so zeigt ein Blick auf die Einträge in die mehrere hundert Personen umfassende Gästeliste, kommen aus allen Ecken der Welt. „Sogar aus Dublin und Rom, aber natürlich auch sehr viele aus der hiesigen Region. Je mehr, desto besser.“

Die stetig wachsende Schar der Gäste sieht die Medienberaterin eher als Herausforderung. Die ehemalige Eventmanagerin weiß, welche Kontakte sie nutzen muss, damit die Party ein Erfolg wird: „Ein riesiges Banner und die Eintrittskarten sind gedruckt, der Saal im Niedersachenhof ist gebucht, wenn nötig, stellen wir noch ein großes Zelt auf. “ Für die Musik rückt ein DJ aus Hamburg an.

„Besonderer Clou ist eine Candybar, mit Weingummi und Haribo, so wie damals im Frischemarkt bei der Realschule“, schwelgt Muës schon ein wenig in Erinnerungen. Auch eine Fotobox wird es geben, in der die Ehemaligen bunt verkleidet für Schnappschüsse Platz nehmen können. Und wer wissen will, wie es damals im Unterricht der Realschüler zuging, wer den meisten Quatsch gemacht hat, der kann in einem alten Klassenbuch blättern: „Das Buch lag plötzlich eines Abends vor meiner Haustür“, berichtet Muës.

Die Party steht, wer dabei sein will, kann sich mit Karolin Muës unter 0173/8540440 (gerne WhatsApp) in Verbindung setzen oder eine E-Mail an jahrgangstreffen1992@t-online.de schicken.

mw