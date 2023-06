Raum Verden: Tendenz zu weniger Erdbeben

Von: Heinrich Kracke

Dicke Risse von bis zu drei Zentimetern Stärke in der Firmenwand: „Es hat Monate gedauert, ehe es zu einer Einigung mit der Wintershall-Dea kam“, sagt ein Verdener Unternehmer. © Kracke

Vor gut fünf Wochen war es mal wieder soweit. Ein Erdbeben bei Langwedel, diesmal für Menschen kaum spürbar. Die Gefahr größerer seismischer Ereignisse sei auch in Zukunft nicht auszuschließen, heißt es vom zuständigen Landesbergbauamt.

Verden/Achim – Zur Mitte des Wonnemonats war es mal wieder vorbei mit der Gemütlichkeit. Am 12. Mai kurz vor 13 Uhr schlugen die empfindlichen Messgeräte aus. Diesmal traf es Langwedel. Ein erneutes Erdbeben. Für Menschen eher nicht spürbar. Aber schon taucht die Frage auf, wann rummst es das nächste Mal so richtig? Träfe der Drei-Jahres-Rhythmus zu, der bisher irgendwie galt, wäre ein seismisches Ereignis überfällig. „Prognosen können allerdings nicht getroffen werden. Das wäre unseriös“, sagt auf Nachfrage Eike Bruns vom zuständigen niedersächsischen Landesbergbauamt.

Generell gehe er davon aus, der Raum rund um Langwedel und Verden sei inzwischen weitgehend ausgefördert. „Tendenziell kommt es also zu rückläufigen seismischen Fallzahlen. Das belegen die Messungen in Groningen. Auch dort nehmen die Erdbeben ab.“ Aber ausschließen könne man künftig neue Bewegungen ebenfalls nicht. „Dem Boden ist jede Menge Erdgas entzogen, es wurde tief unter der Erde Freiraum geschaffen, es ist immer möglich, dass Deckschichten zusammenknacken. Und das kann bis hinauf zur Erdoberfläche spürbar werden.“

Das zurückliegende Erdbeben in Langwedel also. Zwei Institute erheben inzwischen die Daten. Das Landesbergbauamt kommt auf eine Lokalmagnitude von 1,5, der Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie auf einen Wert von sogar 1,8. Beides Ausschläge, die für den Menschen als nicht spürbar gelten. „Das beginnt bei einer Magnitude von mindestens 2,0“, sagt der Pressesprecher des Landesbergbauamtes.

Aber auch Erdbewegungen größerer Stärke sind keine Seltenheit mehr. Zuletzt rüttelte es die Region am 13. September 2021 durch, erneut kamen die Seismographen der erhebenden Institute zu unterschiedlichen Werten. Das Landesbergbauamt stellte eine Magnitude von 2,9 fest, der Bundesverband Erdgas veröffentlichte eine 3,1. Das Epizentrum geben beide mit Langwedelermoor an.

Die Schadensabwicklung in solchen Fällen wirkt lange nach. Zwar gilt der Verursacher, die Wintershall-Dea, als durchaus kooperativ bei der Regulierung, betroffene Hausbesitzer berichten von Scheckheft-Kompensation, es würden in der überwiegenden Zahl der gemeldeten Risse in Hauswänden anstandslos auch Hunderte von Euro überwiesen, aber zuweilen reagiert der Gas-Multi empfindlich. Ein Unternehmensneubau im Verdener Osten. Erst vor wenigen Jahren wurden die Gebäude erstellt. Und dann das. „Bis zu drei Zentimeter starke Risse klafften in tragenden Wänden“, berichtet der Firmeninhaber. Der Schaden, der auf das Konto des Doppel-Bebens vom 20. November 2019 ging, ragte deutlich in die Tausende von Euro.

Bis er zu seinem Recht gekommen sei, habe es etliche Monate gedauert. „Die Dea hat mir zweimal relativ kleine Beträge geboten, ich musste ablehnen“, sagt der Unternehmer. Mit etwas Spachtelmasse in den Rissen war es diesmal nicht getan. „Der Schaden betraf die Statik des Hauses.“ Durch die Instanzen habe er gehen müssen, ehe ihm Recht widerfuhr.

Ebenfalls kein Einzelfall. Allein in den zurückliegenden neun Jahren sind mehr als 50 Fälle in der Schlichtungsstelle Bergschaden im Rotenburger Kreishaus aufgelaufen, berichtet auf Nachfrage deren Leiter Matthias Cordes. Der Streitwert liege mal bei 1 200 Euro, mal bei 40 000. Allerdings wurden längst nicht alle Anträge Geschädigter positiv beschieden. Von den 50 kamen rund 30 Hausbesitzer in den Genuss von Zahlungen. „Insgesamt wurden rund 300 000 Euro beantragt, ausgezahlt wurden am Ende rund 160 000 Euro“, so Cordes.

Noch bis ins zurückliegende Jahr gingen in der Schlichtungsstelle Anträge ein. Vor allem das Doppel-Beben von 2019 hatte sozusagen zu juristischen Nachbeben geführt. Inzwischen aber verebbte die Antragsflut. „Nach drei Jahren setzt die Verjährung ein.“