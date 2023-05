Alarmzustände beim Grundwasser im Raum Verden

Von: Heinrich Kracke

Teilen

Im zurückliegenden Sommer fielen Bäche trocken und auch für die Aller-Pegel wurden Niedrigststände notiert, hier der Fluss im Raum Rethem. © Kracke

Die trockenen Sommer fordern ihren Tribut. Ganze Grundwasser-Vorkommen sinken ab. Besonders betroffen: der Raum südlich Verdens.

Verden – Die durchaus üppigen Regenfälle in der Nacht zu gestern sind ein schönes Beispiel. Endlich Niederschlag, endlich vernässte Bodenflächen? Ein bisschen vielleicht schon, aber wahrscheinlich dürfte doch wieder jede Menge Wasser einfach nur abgeflossen sein. Einzelfälle sind das nicht mehr. Die Grundwasserpegel fallen in ganz Niedersachsen. Und am heftigsten betroffen ist die Region südlich von Verden. Der Grundwasser-Verlust liegt hier dreimal so hoch wie im ganzen Bundesland. Das ergibt eine sogenannte Zeitreihenanalyse, die das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie jetzt veröffentlicht hat.

Einen Zeitraum von immerhin 60 Jahren nahm die Behörde unter die Lupe. Wie hat sich das Klima seit 1961 verändert, wie hoch fällt der Niederschlag aus, wie hoch die Verdunstung? So lauten die Fragen, die in den Rechenwerten eine Rolle spielen. „Dabei spielen längst nicht nur menschengemachte Einflüsse eine Rolle“, sagt Behördensprecher Eike Bruns auf Nachfrage. Die Ergebnisse fallen landesweit höchst unterschiedlich aus. Der mittlere Grundwasserverlust lag bei rund 35 Millimetern. Am stärksten betroffen ist die Region zwischen Verden und Hannover, und als negativer Spitzenreiter kristallisierte sich der Grundwasserkörper „Untere Aller Lockergestein links“ mit einem Minus von 94 Millimetern heraus, der im Aller-Weser-Dreieck angesiedelt ist. Kaum besser dran sind die Bereiche Große Aue westlich Nienburgs und Mittlere Weser mit Verlusten von 93 und 87 Millimetern.

Spürbar verschlechtert hat sich die Grundwasserbilanz vor allem in den zurückliegenden 15 Jahren. Seit 2007 schlagen im Raum südlich Verdens nur noch zwei Jahre zu Buche, in denen die Grundwasserbilanz zulegte. Und das ist lange her, nämlich 14 und 12 Jahre. Sonst nur Rückgänge mit kräftigen Ausschlägen nach unten und einem Spitzenwert im Jahr 2019 mit einem Minus von rund 190 Millimetern. Eine solche Trockenperiode habe es in den vergangenen 60 Jahren nicht gegeben, stellt die Behörde fest. Gleichzeitig beginnen erste Alarmglocken zu schrillen. „Dass die Trockenperioden regional sehr unterschiedliche Folgen nach sich ziehen, ist ein beunruhigender Trend“, sagt Behörden-Präsident Carsten Mühlenmeier. Zwar könne diese Trockenperiode noch nicht als Klimasignal gelesen werden, da laut der World Meteorological Organisation das Mittel von 30 Jahren das Klima beschreibe. Daher gestalte sich das Klima von 1991 bis 2020 durch die überdurchschnittlich feuchten Jahre von 1993 bis 2002 im 30-jährigen Mittel relativ durchschnittlich. „Aber wenn sich keine Änderung einstellt, werden wir uns längerfristig mit sinkenden Grundwasserneubildungen auseinandersetzen müssen“, so Mühlenmeier.

Langfristig wirken sich diese Grundwasser-Absenkungen auch auf die Trinkwasser-Gewinnung aus, aber nicht nur darauf. „Je weniger Grundwasser, desto verschärfter die Konkurrenz bei dessen Nutzung“, heißt es aus der Behörde. „Da will die Landwirtschaft natürlich Kartoffeln und Spargel gedeihen lassen, die Industrie braucht es für die Produktion und die Trinkwasser-Verbände für die Versorgung der Haushalte. Und jedes dieser Anliegen ist berechtigt.“

Ein wenig beruhigend aktuell indes noch: Die Wasserwerke der Region liegen vorrangig auf einer Linie grob zwischen Verden und Rotenburg. Dieser Grundwasser-Körper heißt „Wümme Lockergestein links“ und kann mit moderateren Werten operieren. Zwar kam es auch hier in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten zu langen Trockenphasen, das Minus fällt allerdings mit 51 Millimetern um knapp die Hälfte besser aus als im Raum südlich Verdens.

Das Landesbergbauamt ist nicht die einzige Behörde, die in Sachen Grundwasserschutz in Alarmbereitschaft steht. Auch der Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz hat die Fährte aufgenommen. Schon im vergangenen September fand ein Grundwasser-Workshop in Verden statt (wir berichteten). Dabei rückte schnell ein nachhaltiges Wassermengenmanagement als zentrales Element und große Zukunftsaufgabe in den Fokus. Dr. Astrid Krüger, Referatsleiterin für Grundwasser im Umweltministerium, erklärte seinerzeit bereits, in Niedersachsen gebe es keine Region ohne Handlungsbedarf. „Wasser wird nicht an jedem Ort, zu jeder Zeit in beliebiger Menge zur Verfügung stehen“, betonte sie. Ein Wasserversorgungskonzept sei jetzt für ganz Niedersachsen vorgesehen, das als Grundlage für die Erstellung regionaler Konzepte genutzt werden könne. Auch im Landkreis Verden ist ein solches Konzept in Vorbereitung. Die Vorbereitungen haben im vergangenen Jahr bereits begonnen. Im Landkreis Nienburg liegt ein solches Konzept bereits vor.

Im Aller-Weser-Dreieck südlich Verdens ging das Grundwasser überdurchschnittlich zurück. Vor allem in den trockenen Jahren seit 2007. © LBEG