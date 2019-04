Mann kann sich an Raubüberfall nicht erinnern

Ein Mann aus Verden ist am 31. März offenbar Opfer eines Raubüberfalls geworden. Allerdings hat der Mann keine Erinnerung an die Tat.

Verden - Am Sonntag, 31. März, zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr, hatte der 42-jährige Mann eigenen Angaben zufolge ein Lokal an der Ostertorstraße verlassen und war am Morgen danach in seinem Bett wieder aufgewacht. Dazwischen fehlt ihm jegliche Erinnerung, teilt die Polizei mit. Erklärungen dafür gebe es nicht.

Opfer sagt aus: Ein Bier und einen Schnaps

Der Verdener will zum Essen ein Bier und danach einen Schnaps getrunken haben, ansonsten aber nüchtern gewesen sein. Wo der Überfall passiert sein könnte, steht bislang ebenso wenig fest, wie die Zahl oder die Identität der Täter. Dem 42-Jährigen wurde die Armbanduhr geraubt. Zudem erlitt er mehrere Prellungen am gesamten Körper sowie eine Platzwunde am Kopf.

Polizei sucht Zeugen

Aufgrund der unklaren Tatumstände sucht die Verdener Polizei aktuell nach Zeugen, die am späten Abend des 31. März in der Ostertorstraße zwischen Marienstraße und Sandberg eine Auseinandersetzung zwischen mindestens zwei Männern beobachtet haben. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04231/8060 entgegen.

