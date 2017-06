Randalierer in der Fußgängerzone

+ Der oder die Täter hinterließen eine Spur der Verwüstung. © Michael Schiffke

Am Dienstagmorgen gegen 2 Uhr entdeckten Streifenpolizisten zunächst ein umgeknicktes Straßenschild in der Herrlichkeit. In der Fußgängerzone fanden die Beamten weitere Verwüstungen wie zerrissene Müllsäcke und umgekippte Blumenkübel vor. Die Polizei Verden ermittelt wegen Sachbeschädigung.