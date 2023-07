Ramponiertes Verdener Fohlen wieder flügge

Von: Markus Wienken

Geschweißt und aufpoliert: Das Bronzefohlen strahlt in neuer Pracht. © Firma Heckmann Hülsen

Nach dem Schreck gibt‘s eine komplette Schönheitskur für Fohlen Gisbert - oder ist es Hermine? Bald ist das Fohlen-Duo in Verdens Innenstadt wieder vereint....

Verden – Frisch gestriegelt, in diesem Fall besser noch poliert, so strahlt Hermine – oder doch Gisbert? – in schönster Pracht. Wie aus einem Guss. Das Bronze-Fohlen, Teil des „Wahrzeichens“ in Verdens Fußgängerzone, musste – nach dem versuchten Diebstahl arg ramponiert – auf die Schönheitsfarm. In diesem Fall die Werkstatt der Firma Heckmann in Hülsen. „Alles bestens gelaufen“, sagt Kerstin Wahlers von der Stadt Verden. „Einer Rückkehr an die Seite ihres Gefährten steht also nichts im Wege.“

Das Pflegeteam rund um den Vierbeiner hat allerbeste Arbeit geleistet, zeigen die jüngsten Bilder. Die Bronzeskulptur, soviel stand fest, musste nach dem Zwischenfall den Standort in der Fußgängerzone verlassen. „Eine Reparatur auf dem Sockel war nicht möglich“, erfuhr Kerstin Wahlers von dem Gutachter. Also Abtransport per „Viehwagen“ auf die Schönheitsfarm nach Hülsen. Das Tier hatte, so die ersten Untersuchungen ernsthaft gelitten, Schäden am Schweif und an etlichen Stellen des Körpers wurden diagnostiziert. „Es musste geschweißt, die Oberfläche der Bronzeplastik optisch angeglichen werden“, so Wahlers. Damit es möglichen Dieben weiterhin schwerfallen dürfte, das Tier zu stehlen, wurden noch sämtliche Fundamentstangen an den Hufen erneuert und verstärkt. Der erste Eindruck: Das Fohlen ist wieder komplett und dazu faltenfrei, die Schönheitskur hat sich gelohnt. „Younger than ever!“

Mittlerweile ist das Fohlen nach der Genesung schon wieder flügge, hat die Heimreise nach Verden auf das Gelände des Betriebshofes angetreten, wo es noch sicher in den Stallungen steht. In der kommenden Woche darf sich dann der Einzelgänger in der Fußgängerzone auf die Rückkehr seines Partners – oder seiner Partnerin – freuen. Dann wären Gisbert und Hermine, wie seit bereits über 40 Jahren, wieder ein Paar. Bleibt die Frage, ob und wie die Schönheitskur ankommt – wenn denn der eine mehr als der andere in der Sonne glänzt und die Blicke der Touristen auf sich zieht? Aber vielleicht wird ja noch nachgebessert, ist noch ein bisschen Faltencreme, besser Politur in der Tube, sodass Gisbert der Hermine – oder umgekehrt – in nichts nachsteht.

Auslöser der Schönheits-OP war eine bislang undurchsichtige Aktion in Verdens Fußgängerzone in der Nacht vom 29. auf den 30. April (wir berichteten). Nach Ermittlungen der Polizei müssen bislang Unbekannte im Schutze der Dunkelheit in der Fußgängerzone angerückt sein und sich an den Fundamenten der Tiere zu schaffen gemacht haben. Ob mit Hammer und Meißel, vielleicht sogar eine Flex? Auf jeden Fall müssen die ungebetenen Gäste leise zu Werke gegangen sein – da scheidet Motorengeräusch wohl aus. Hinweise von Anwohnern gebe es bislang nicht. Um an die verschraubten Fundamente zu kommen, wurden Steine aus dem Pflaster gebrochen, vermutlich, um die Tiere abzuschrauben. Allerdings ohne Erfolg. Wohl deshalb knoteten die Täter einem der beiden Vierbeiner offensichtlich etwas um die Fesseln und den Schweif. Ob Kette oder Seil? Doch auch der Attacke hielt das Fohlen stand, zog sich dabei aber Risse und Abschürfungen zu.

Ein Kavaliersdelikt ist die Nacht- und Nebelaktion nicht. War die Polizei ursprünglich von Sachbeschädigung ausgegangen, ermitteln die Beamten nun auch wegen versuchten Diebstahls. Wahrscheinlich hatten es die Täter auf die wertvolle Bronze abgesehen, aus der Gisbert und Hermine gegossen wurden.

Den Schaden regulieren darf übrigens die Stadt Verden. Mitarbeiter des Betriebshofes holten das ramponierte Tier vom Sockel, um es dann in die Obhut der Firma Heckmann zu geben. Die kannte den Patienten bereits. Im Sommer des Jahres 2012 fuhr der Lastwagen eines Lieferdienstes Gisbert und Hermine über den Haufen. Damals kamen beide Tiere nach Hülsen in Pflege. Zahlen muss den Aufenthalt in beiden Fällen die Stadt Verden. Vor elf Jahren waren es 8.500 Euro. „Dieses Mal wird es etwas billiger, liegt die Rechnung bei circa 1 .200 Euro“, so Kerstin Wahlers. „Der Einsatz des Betriebshofes kommt allerdings noch oben drauf.“

Die Spaziergänger, die Touristen und die Kinder sowieso dürfte es freuen. Denn was wäre Verden ohne seine beiden Pferdchen....und Gisbert ohne Hermine?

