Überfall in Verden: Räuber kommt mit Netto-Tüte

© Markus Wienken Die Classic-Tankstelle am Berliner Ring in Verden. Der Täter kam mit einer auffälligen Tüte.

Schon wieder Überfall auf eine Tankstelle in Verden. Doch der Täter, der am Sonntagabend die Classic am Berliner Ring überfiel, trug etwas sehr Auffälliges in der Hand....

Verden – Wieder mal wurde eine Tankstelle in Verden überfallen, wieder mal am Berliner Ring (wir berichteten). Betroffen war, nicht das erste Mal, die Classic-Tankstelle, angrenzend an das Wohngebiet Nadelberg. Doch der Täter trug ein auffälliges Merkmal bei sich: eine Einkaufstasche, rote Schrift auf gelben Untergrund, „Netto“ stand drauf, so die Ermittlungen der Polizei.Nun werden Zeugen gesucht, die den Mann mit Tüte auf der Flucht am Sonntagabend, 30. April, gegen 22 Uhr, im Bereich Berliner Ring, gesehen haben.

Raubüberfall auf die Tankstelle am Berliner Ring in Verden

Die Fahndung nach dem Räuber läuft auf Hochtouren. Auch eine grobe Beschreibung liegt mittlerweile vor: circa 30 Jahre alt, sportliche Statur, so das äußere Erscheinungsbild. Dunkel gekleidet, eine Kopfbedeckung, ebenfalls dunkel, dazu eine helle FFP2-Maske vor dem Gesicht, und eben die Plastiktüte in der Hand, so kam der Mann in den Verkaufsraum der Tankstelle. Zunächst bedrohte er den dort arbeitenden 20-jährigen Angestellten und forderte dann die Herausgabe der Einnahmen. Ob er das Geld in die Netto-Tüte stopfte, ist noch nicht bekannt, auch, wie hoch der Betrag liegt, muss noch ermittelt werden. Mit der Beute rannte der Räuber aus dem Verkaufsraum nach draußen, über den Berliner Ring, in das dort angrenzende Wohngebiet Meldauer Berg. Möglicherweise ist er dabei durch einen nahe gelegenen Verbindungsweg geflüchtet, der auf die Einmündung Drosselweg/Meldauer Berg trifft. „In dem Bereich verliert sich die Spur“, so Polizeisprecherin Sarah Schlierkamp. Ob der Flüchtige möglicherweise Helfer gehabt hat, die dort gewartet haben, auch dazu gibt es noch keine verlässlichen Ergebnisse.

Polizei Verden mit mehreren Streifenwagen im Einsatz

Die Polizei war unmittelbar nach dem Überfall am Tatort, suchte das Umfeld mit mehreren Streifenwagen ab. Eine Ermittlungsgruppe machte sich sofort an die Arbeit. „Wir suchen nach Zeugen, die im besagten Zeitraum in dem Gebiet etwas Verdächtiges beobachtet haben“, so Schlierkamp. Dabei könnte die auffällige Plastiktüte durchaus weiterhelfen, aber auch Hinweise auf verdächtige Personen, die sich ungewöhnlich verhalten haben. Zeugen, die etwas gesehen haben, sollten sich unter der Telefonnummer 04231/8060 bei der Polizeiinspektion Verden/Osterholz melden.

Zehn Überfälle in circa 15 Monaten im Raum Verden

+ Durch diesen Verbindungsweg könnte der Räuber Richtung Meldauer Berg geflohen sein. © Markus Wienken

Der Raub am Sonntagabend ist innerhalb von 15 Monaten der mittlerweile zehnte Überfall auf eine Tankstelle in der Region. Erst Ende Februar war ein 24-Jähriger festgenommen worden, der im Verdacht steht, innerhalb von zwei Tagen zunächst eine Tankstelle in Verden, an der Lindhooper Straße, und dann in Kirchlinteln überfallen zu haben.

Nur etwa vier Monate liegt es zurück, da wurde unweit des jüngsten Tatortes am Berliner Ring die benachbarte Tankstelle „tankpoint“ beraubt. Der Täter hatte damals die Kassiererin bedroht und war anschließend mit der Beute in das rückwärtige Wohngebiet geflüchtet. Nach intensiver Fahndung mit einer genaueren Beschreibung des Mannes, gelang es der Ermittlungsgruppe ebenfalls, den Räuber, einen 28-jährigen Mann aus dem Landkreis Verden, innerhalb nur weniger Tage zu fassen. Der Mann habe die Tat gestanden. Durch die Staatsanwaltschaft Verden war daraufhin ein Antrag auf Untersuchungshaft gestellt und der Geständige in die Justizvollzugsanstalt überführt worden.

Jahreswechsel 2021/2022 in Verden zwei Überfälle

Von gleich zwei Raubüberfällen auf Verdener Tankstellen war der Jahreswechsel 2021/2022 geprägt, darunter auch die Classic-Tankstelle am Berliner Ring. Zwischen 30 und 35 Jahre alt, etwa 175 bis 180 Zentimeter groß und von kräftigerer Statur soll der Mann gewesen sein, der am 28. Dezember 2021 in die Classic-Tankstelle kam. Eine schwarze Wollmütze, schwarze lange Jacke oder Parka, schwarze Handschuhe, dunkle Sportschuhe mit weißer Sohle, eine blaue Jeans und eine weiße, mutmaßlich FFP2-Maske, so wurde das Äußere des Mannes beschrieben. Er bedrohte die Kassiererin, ließ sich einen dreistelligen Betrag in einen schwarzen Rucksack packen und flüchtete über einen nahe gelegenen Spielplatz in Richtung Nadelberg.

48 Stunden später, an Silvester 2021, war die Score-Tankstelle an der Hamburger Straße in Verden-Dauelsen dran. Mit einem Messer verlieh der Täter in diesem Fall seiner Forderung nach Geld Nachdruck. Mit der Beute flüchtete er in unbekannte Richtung, so der letzte Stand.

Von Markus Wienken