Verden: Radweg statt Querungshilfe

Von: Katrin Preuß

Teilen

Mut zur Lücke: Wer aus dem Roggenkamp kommt und über die Lindhooper Straße möchte, muss den Verkehr genau im Blick haben. © Preuß

Mut zur Lücke ist bei denjenigen gefragt, die irgendwo zwischen Carl-Hesse-Straße und Osterkrug-Kreisel die Lindhooper Straße überqueren möchten. Denn auf diesen 1 300 Metern stehen weder Ampel noch Zebrastreifen zur Verfügung. Ein Umstand, den die FDP im Stadtrat ändern möchte. Doch daraus wird wohl nichts.

Verden – Viel Kraftfahrzeugverkehr auf der Lindhooper Straße, aber nur eine Handvoll Fußgänger, die die L 171 in Höhe des Roggenkamps überqueren wollten: Bereits 2014 war dies das Ergebnis einer Verkehrszählung der Straßenbauverwaltung.

Fußgängerzahlen zu gering für Ampel oder Zebrastreifen

Anlass für die Untersuchung seinerzeit waren Anträge der FDP und des Ortsrates Scharnhorst auf Bau einer Querungshilfe. Doch für einen Zebrastreifen oder gar eine Ampel reichen die Zahlen der Querungen nicht. So schreibt eine Richtlinie mindestens 50 Fußgänger pro Stunde vor, die die Straßenseite wechseln.

Der Bau einer Mittelinsel, die das Überqueren in zwei Etappen ermöglicht, käme die Stadt Verden teuer zu stehen. Denn zur Umsetzung, so ist es einer Vorlage der Stadtverwaltung zu entnehmen, müsste die Fahrbahn stadteinwärts verschwenkt, der Rad- und Fußweg über eine Länge von etwa 50 Metern verlegt und dafür zusätzlich Fläche erworben werden.

FDP verweist auf Umfrage-Ergebnis

„Im Rahmen der Kosten-Nutzen-Abwägung rät die Verwaltung von der Einrichtung einer Mittelinsel als Querungshilfe ab“, ließ der Fachbereich Sicherheit und Ordnung daher jetzt den zuständigen Ausschuss wissen.

Das Gremium hatte das Thema auf dem Tisch, nachdem die FDP im vergangenen Jahr abermals eine Überquerungshilfe für Fußgänger und Radfahrer auf der Lindhooper Straße, an der Einmündung des Roggenkamps, gefordert hatte. Immer wieder würden sie von Anwohnern vom Radeland darauf angesprochen. Bei einer Befragung hätten sich sogar 116 Bürger für eine Querungshilfe und nur elf dagegen ausgesprochen, so die Liberalen in ihrer Begründung.

Verwaltung schlägt Aufwertung eines Trampelpfades vor

Fachbereichsleiter Philipp Rohlfing unterbreitete dem Ausschuss allerdings eine Alternative: Statt stadtauswärts über die Lindhooper Straße könnten Radfahrer und Fußgänger parallel dazu über die Gibraltarstraße bis zur Max-Planck-Straße geführt werden. „Von hier aus könnte dann auf kurzem Wege der Osterkrug-Kreisel genutzt werden, um gesichert beispielsweise in den Stadtwald oder auf den Radweg in Richtung Kirchlinteln zu gelangen“, teilte die Verwaltung mit.

Aktuell endet die Gibraltarstraße an der T-Kreuzung „Im Osterkrug/Lupinenweg“. Geradeaus weiter bis zur Max-Planck-Straße geht es lediglich auf einem unbefestigten Weg weiter, freigegeben nur für Radfahrer und Fußgänger, der schließlich zu einem viel genutzten Trampelpfad wird. Dieser Pfad könnte aufgewertet werden, so die Idee.

Nur ein Trampelpfad, aber von Fußgängern und Radlern gern genutzt: die Verbindung zwischen Max-Planck-Straße und der Gibraltarstraße. © Preuß

Er denke dabei an eine geschotterte oder wassergebundene Oberfläche, erklärte Rohlfing auf Nachfrage. Die weiteren Planungen obliegen freilich dem Fachbereich für Straßen und Stadtgrün. Die Kollegen dort hätten den Radweg schon mal in ihren Maßnahmenplan aufgenommen, versicherte Philipp Rohlfing. Bis zur Umsetzung werde es aber wohl noch etwas dauern.

Beim Ausschuss kam der Vorschlag schon einmal gut an. „Aus Sicht der SPD ist das erst mal eine sinnvolle Lösung“, befand Carsten Hauschild. Und auch Frank Medenwald (CDU) tendierte zu der Parallelverbindung und beugte sich damit den Ergebnissen der Verkehrszählung.

Das Luftbild der Stadt Verden zeigt, wo der neue Radweg entstehen könnte, der an den Rad- und Fußweg entlang der Max-Planck-Straße anschließt. © Stadt Verden

Auch Alina Ludas konnte sich mit der Radweg-Idee anfreunden. Die Grünen-Ratsfrau wollte darin aber keine Alternative sehen, sondern betrachtete es als zusätzliche Maßnahme zu einer Querungshilfe auf der Lindhooper Straße. Henning Wittboldt-Müller (FDP) konnte dem nur zustimmen. „Wenn eine Querungshilfe da ist, würden sie auch mehr Leute nutzen“, lautete seine Prognose. Sicher sei dies „ein gewisser Luxus“, er diene aber schließlich der Sicherheit. „Und wir wollen ja auch den Widerstand senken, das Fahrrad zu nehmen.“

Wittboldt-Müller plädierte dafür, die beiden Maßnahmen nacheinander abzuarbeiten, und empfahl der Verwaltung, „die Querungshilfe nicht in die unterste Schublade zu packen“.