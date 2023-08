„Radikaler Systemwechsel“ für das Jobcenter des Landkreises Verden

Das ALV-Projekt Gebrauchtmöbellager soll auf die unter 25-Jährigen verzichten. © Klee

Verden – Endlich mal eine Entlastung aus Berlin, könnte man denken. Die angekündigte Verlagerung der Betreuung von jungen Menschen unter 25 vom kommunalen Jobcenter weg und hin zur Agentur für Arbeit sieht der Chef der Kreisverwaltung, Landrat Peter Bohlmann, eher als zusätzliches Problem.

Fast 900 Jugendliche und junge Erwachsene unter 25 betreut das Jobcenter im Landkreis. Sie sind in einem erwerbsfähigen Alter, beziehen aber Sozialleistungen. Sie sind Teil der 6689 Bedarfsgemeinschaften, die mit Bürgergeld über die Runden kommen müssen. Nach Vorstellungen des Arbeitsministeriums in Berlin sollen diese jungen Menschen künftig aus der Betreuung im Kreishaus herausgeschält und der Agentur für Arbeit zugeordnet werden.

Zwei Jahrzehnte hilft die Anstalt des öffentlichen Rechts des Landkreises Verden (ALV) den jungen Menschen, im Erwerbsleben Fuß zu fassen, und der Fachdienst Arbeit verwaltet die Versorgung der erwertbsfähigen Bedürftigen mit Bürgergeld. „In Niedersachsen sind es 74 250 und bundesweit 705 400 Personen“, ergänzt Landrat Peter Bohlmann. Im Fachdienst der Kreisverwaltung „Arbeitsvermittlung und Wirtschaftsförderung“ seien 50 Vermittler tätig, von denen 15 Personen ausschließlich die Hilfebedürftigen zwischen 15 und 25 betreuen, berichtet der Verwaltungschef.

Anfang Juni hatte Minister Heil seine Pläne verkündet. Betroffen würden demnach nicht nur die erwerbsfähigen jungen Menschen, sondern auch die jüngeren, Schüler und Kitakinder in den Bedarfsgemeinschaften sein.

Für das Ministerium hätte das den Charme, dass es „dem Spardiktat von Finanzminister Lindner“ gerecht wird. Verschiedene Kritiker sehen in dem Plan, den Versuch, Hunderte Millionen Steuermittel einsparen zu können. Bei der Arbeitsagentur, so das Argument, würde künftig die Arbeitslosenversicherung die Finanzierung der Betreuung übernehmen.

Für Verdens Landrat Peter Bohlmann ist das fragwürdig: „Das ist nicht nur ,linke Tasche, rechte Tasche’, sondern auch ungerecht, weil bei der Beitragsfinanzierung die Arbeitnehmer zu 50 Prozent mitfinanzieren müssen. Bei der Finanzierung von Aufgaben aus dem Steueraufkommen muss jedoch davon ausgegangen werden kann, dass die reichsten 25 Prozent der Bevölkerung 75 Prozent des Aufkommens tragen“.

Die Kommunen laufen denn auch Sturm gegen die Pläne. Zwei Jahrzehnte haben sie funktionierende Hilfesysteme aufgebaut, mit denen die jungen Menschen aus teilweise schwierigen wirtschaftlichen und/oder familiären Verhältnissen bessere Chancen und Unterstützung erhalten. Jetzt würden bewährte Strukturen zerschlagen, beklagt der niedersächsische Landkreistag (NLT): „Dies ist eine der schlechtesten Nachrichten, die uns die Bundespolitik in den letzten Jahren überhaupt zugemutet hat und die uns sozialpolitisch um fast zwanzig Jahre zurückwirft“, zitiert eine NLT-Pressemitteilung den Präsidenten Sven Ambrosy.

Das Bundesnetzwerk der Jobcenter beklagt in ersten Bewertungen zu den Plänen einen „radikalen Systemwechsel“ mit „weitreichenden gesellschaftlichen, organisatorischen und personellen Folgen“. Im Landkreis Verden leistet etwa die KVHS mit maßgeschneiderten Qualifizierungen ihren Teil bei der gezielten Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt. In anderer Form erfüllten und erfüllen ALV-Projekte wie das Gebrauchtmöbellager ebenfalls solche Aufgaben, allerdings nicht nur für Jugendliche. „Auch droht vorbildlichen Beschäftigungsprojekten im Landkreis Verden, wie den Jugendwerkstätten oder dem Kooperationsmodell „Finde Deinen Beruf“ das Ende“, ergänzt Bohlmann und NLT-Hauptgeschäftsführer Hubert Meyer sieht die Jugendwerkstätten als bedroht an: „Dort werden bisher mit 90 Millionen Euro jährlich besonders hilfsbedürftige Jugendliche beschäftigt. Über mindestens 15 Jahre aufgebaute Präventionsnetzwerke werden zerstört, die mühsam errichtet wurden und zuverlässig funktionieren.“ Das Gebrauchtmöbellager dürfte nicht direkt betroffen sein, weil es auch ohne die Jugendlichen genug zu tun gibt, aber die Arbeitsagenturen müssten sich in solchen Arbeitsfeldern erst die Strukturen schaffen, die in den Jobcentern bereits funktionieren. „Neben den Nachteilen, dass die kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer anderen Beschäftigung nachgehen würden, müsste die Bundesagentur für Arbeit (BA) entsprechendes Personal vollkommen neu aufbauen“, kommentiert Bohlmann.

Darüber hinaus wird die Auftrennung der Zuständigkeiten bürokratisch weitreichende Folgen nach sich ziehen. War ehedem alles beim Landkreis mit seiner Verantwortung für Jugendhilfe und Sozialleistungen in einer Hand, sollen künftig die Bundesbehörde Arbeitsagentur und der Landkreis mit seinem Jobcenter über die Sozialleistungen, Vermittlungen und eventuell Qualifizierungen befinden. Bohlmann erwartet Probleme, weil die Geldleistungen nach wie vor vom Jobcenter erbracht werden müssten, zum Arbeitsvermittler müssten die „Jugendlichen“ dann aber zu Bundesanstalt füpr Arbeit (BA). „Auch würden ganze Familien betroffen sein, wenn die Eltern und gegebenefalls .ältere Geschwister alle Leistungen vom Jobcenter erhalten und nur der/die unter 25-Jährige zur BA muss.“

Der Landrat, der Vorsitzender des NLT-Jugend- und Sozialausschusses ist, sieht darin sozialpolitisch eine problematische Entwicklung: „In einer Zeit, in der der gesellschaftliche Zusammenhalt wesentlich davon abhängt, dass den Kommunen als Träger der Jugend- und Sozialhilfe aber auch der Schulen die Integration von benachteiligte Bevölkerungsgruppen gelingt, schafft der Bund zum wiederholten Male maximale Verunsicherung“, kritisiert Bohlmann in der Pressemitteilung.